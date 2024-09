A Szemle rovatban volt szó arról, hogy a rendőrök nem szeretik a Waze-t, hiszen az megmondja, hogy hol mérnek sebességet... Volt szó péniszízű chipsről, rosszindulatú vénasszonyokról, akik körúti kocsmákat záratnak be, és szükségtelenül személyeskedő csomagszállító e-mailekről is.

A fiúk beszélgettek az éppen aktuális árvízhelyzetről és arról is, hogy politikusok hogyan próbálják tematizálni saját magukat a vészhelyzet kapcsán.

Barnának vegyes érzelmei vannak azzal kapcsolatban, hogy politikusok megjelennek a gátakon. Egyrészt szuper, hogy példát mutatnak és felhívják a figyelmet a helyzet fontosságára, másrészről viszont zavarja, hogy politikai tőkét kovácsolnak belőle.

Márkó szerint nem kérdés, hogy bármilyen ügyről van szó, a politikust pont annyira fogja érdekelni az ügy, amilyen mértékű politikai hasznot tud belőle nyerni. Márkó szerint lehetséges, hogy Magyar Péter azért megy a Dunához, hogy átirányítsa a vizet a Tiszába, hogy inkább az áradjon ki. De az is lehet, hogy Orbán Viktor a Karmelitába szeretné begyűjteni az összes vizet, hogy egy személyben diszponáljon az elosztása felett. De érdekes lenne az is, ha Semjén Zsolt a Dunakanyarban lőné a Dunát vadászpuskával, hogy így ijessze vissza a medrébe. Abban pedig mind a ketten egyetértettek, hogy fontos, hogy civilként ott segítsünk, ahol tudunk. Arról pedig, hogy hol tudunk hasznosak lenni, a karitatív szervezetek oldalain vagy az érintett város önkormányzatainál tudunk érdeklődni.

Márkó mesélt 97 éves nagymamájáról, akit nagyon szeret és aki központi szereplője családjának. Ehhez azonban nagymamát traszportálni kell, ami többfajta kihívással jár. Nagymamájának például minden egyes alkalommal meg kell állnia, miközben megszólal. „Marcikám, hallottad ezt? Ez a csípőm volt” – mondja ilyenkor. Sokszor ráadásul teljesen oda nem illő kommenteket mond, ami persze nagyon kedves, de Márkó közben inkább haladni szeretne. Barna nagymamája – mint sok más nagymama – teljesen egyértelműen egy oldalra húz politikailag, mégis minden egyes alkalommal órákig mesél neki arról, hogy minden oldalt meg kell hallgatni.

„Én meghallgatom a Rónai Egont is és a Bayer Zsoltot is” – mondja, majd mégis vallásosan ragaszkodik az álláspontjához.

Nem kell aggódni, a fiúk azért nagyon kedvesen és tisztelettel nyilatkoztak nagyszüleikről, és hallgatóikat is arra biztatták, hogy gyakrabban hívják fel őket.

Barna arról is mesélt, hogy valamelyik reggel együtt szaunázott az ország egyik legismertebb gasztroenterológusával. Hála istennek nem szólt hozzá, de magában egy egész monológ zajlott le. Először is azon gondolkodott, az orvos biztosan őt bámulja és fedezi fel testén a kezdődő kardiovaszkuláris betegségeket, látja, hogy nincs rendben a mikrobiómja. Aztán elkezdett magában haragudni is rá. „Igen, doktor úr? Mr. Egészség? Itt ítélkezünk a másikon?” – gondolta, majd persze rájött, hogy az egész csak a fejében történik. Márkó a héten egy fast fashion boltba ment be vásárolni és véletlenül lopásba keveredett. Az ajtón kilépve váratlanul becsipogott. Akkor vette észre, hogy 15 csipogó volt a nadrág zsebébe téve mások által. Persze az ember első gondolata, hogy „várj, lehet, hogy tényleg loptam?”.

Persze szerencsére nem ő lopott, hanem valaki más dugta el az ellopott ruhák csipogóit.

Márkó és Barna héftőnként reggel 7-kor jelentkezik új epizóddal, a korábbiak pedig itt nézhetők vissza.