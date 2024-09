„Nem a telefonokat tiltjuk ki az osztálytermekből, hanem a Szilícium-völgyi fejlesztőket”

Ismét vitára késztet Böszörményi-Nagy Gergely, akinek Mindenség algoritmus címmel megjelent második kötete is számos olyan állítást fogalmaz meg, ami nem igazodik az uralkodó állásponthoz. A Brain Bar alapítójának könyvét az idei rendezvényen mutatják be 2024. szeptember 26–27-én, a Magyar Zene Házában. Európa legnagyobb jövőfesztiválján 2015 óta hazai és külföldi tudósok, politikusok, üzletemberek és kulturális személyiségek részvételével vitatják meg a 21. század kérdéseit, így lesz ez idén is.