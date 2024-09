Négygyerekes családapa és applikáció is szerepel a Highlights of Hungary idei listáján

Összeállt a Highlights of Hungary nagyköveteinek jelöltlistája. A huszonötös listán, amelyre idén októberben lehet szavazni, világszínvonalú technológiai, mezőgazdasági, művészeti, kulturális és sportteljesítményekre hívják fel az ország figyelmét.

A Highlights of Hungary 2013 óta minden évben felkutatja azokat a személyeket és közösségeket, akik valamiben egészen kiemelkedőt, példaértékűt alkottak. A Highlights of Hungary alapítói a kiválósággal párosítják a hazaszeretet és a cselekvő lokálpatriotizmus értékeit is, szülessen országhatáron belül vagy határon túl. A teljesítmények mögött természetesen mindig ott van az ember, aki szívvel-lélekkel cselekszik, hogy teljesítse választott küldetését.

A díj idei jelöltjeit most kétrészes cikkben ismerhetik meg az Indexen, októberben pedig kikérik a nagyközönség véleményét is, hogy megtalálhassák a legnépszerűbbeket a kiválóságok között. November közepén ünnepélyes keretek között jelentik be, hogy kik kapták a legtöbb szavazatot.

Az évad nagykövetei nem mások, mint Almási Kitti, Borbás Marcsi, Gyurta Dániel, Lackfi János és T. Danny. A nagykövetek már nyáron kiválasztották a számukra legkedvesebb, kiváló teljesítményeket, így kialakult a Higlights of Hungary 2024-es mezőnye, a jelöltek kiválasztásához pedig követőik ajánlásait, segítségét kérték. A sajátjaik mellett összesen 632 ajánlást gyűjtöttek össze.

Most Almási Kitti, Gyurta Dániel és Lackfi János nagykövetek jelöltjeit mutatjuk be.

Almási első jelöltje Kő Boldizsár képzőművész, négygyerekes családapa, aki újragondolta a játszóterek fogalmát, s Mesetereivel színt, történeteket és boldogságot igyekszik csempészni mindenki életébe, legyen az szülő vagy gyerek. Fából készült, élénk színű játszóterein megelevenedik a magyar történelem, népmese- és mondavilág, a történetek megélésén keresztül pedig nemcsak a játszó gyermekek, de a kísérő szülők is közelebb kerülnek egymáshoz.

Almási Kitti nagyköveti ajánlásában azt írta, a képzőművész játéktereit annyira megszerették a gyerekek, hogy mára már több mint ötvenet tervezett belőlük országszerte. „Sőt, kértek a magyar mesebirodalmakból Spanyolországba, Lengyelországba, de még Indiába is.”

Schwab Richárd belgyógyász, gasztroenterológus, a MIND Intézet alapítója, ahol a mikrobiom-asszociált betegségek kutatása és gyógyítása van fókuszban, a legkorszerűbb diagnosztikai eszközökkel. A szakember jelentős hatást gyakorolt az egészséges életmód és táplálkozás területén, táplálkozástudatossági mozgalmat indítva hazánkban. Intézete a metabolikus és autoimmun betegségek mellett a neurológiai kórképeket és azok kapcsolatát vizsgálja a bélflórával.

Almási Kitti szerint a MIND Intézet alapítója és egyik vezetőjeként hihetetlen erejű „mozgalmat” indított az elmúlt időszakban az egészséges életmód, táplálkozás területén – óriási eredményt elérve és tömegeket megszólítva.

Értéktelennek hitt dolgok

Kéri Csaba 2009-ben alapította meg a HaverVagy! közösséget, amely az elmúlt 15 év során dinamikusan fejlődött, mára közel 40 ezer főt számlál. A HaverVagy! kezdeményezés célja, hogy baráti és közösségi kapcsolatokat teremtsen, kiemelve az elfogadást és a nyitottságot. Kéri ötlete a Sziget Fesztivál hangulatából merítkezett, ahol a könnyed kapcsolatteremtés valamiért mindenkinek természetes volt.

Almási Kitti szerint a HaverVagy! fiatalok ezreit mozdította ki az elmúlt években, és teremtett lehetőséget számukra az ismerkedésre, kapcsolódásra. Abban tartja kiemelkedőnek más ismerkedős szerveződésekhez képest, hogy arra törekedett mindig, hogy tartalmat is csempésszen a találkozók programjába.

Szabó Máté színész, színházi rendező, a Miskolci Nemzeti Színház művészeti vezetője. Számos díjban és elismerésben részesült, és hozzá köthető, hogy november 19-én a Miskolci Nemzeti Színház Európa egyik legjelentősebb színházi szövetségének, az Európai Színházi Uniónak a teljes értékű tagja lett. A színházi élet mellett filmeket is készít, viszont Szabó Máté számára a Miskolci Nemzeti Színház társulata különösen fontos, és büszke arra a belső légkörre, amit megteremtettek ott.

Annak, ahogyan kommunikálnak a színészek egymással a színpadon, benne kell lennie egy minőségről szóló kultúrtörténeti összefoglalóban

– fogalmazott Szabó Máté.

Almási Kitti számára a legkiemelkedőbb kortárs magyar színházi rendező, rendhagyó ötletek megvalósítása jut róla eszébe, aminek következtében tömegeket vonzanak az általa rendezett előadások. Bár már korábban is sokat hallott róla, a személyes találkozások kapcsán megtapasztalta, mennyire sokoldalú, komplex szemlélettel bír.

Temesi Apol a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) adjunktusa, óraadója, a Your Nature kollekció megalkotója. Textilhulladékokból készített belsőépítészeti termékeivel a fenntartható tervezés egyik elkötelezett képviselője. Mind oktatóként, mind textilművészként a tervezői felelősségvállalás és a fenntartható tárgyi kultúra nézőpontjai és módszertana foglalkoztatja. Igyekszik a nemzetközi DIY-módszertanhoz csatlakozó saját módszertanával nyersanyagcentrikus és környezettudatos tervezői szemléletet átadni.

Almási Kittihez rendkívül közel áll a fenntarthatósági szempontok hangsúlyozása. „A fogyasztói szemlélet, az eldobható, elértéktelenedő tárgyak világában üdítő színfoltnak tartom, ha egy művész ezzel dacolva értéket teremt az értéktelennek hitt dolgokból.”

Példátlan kezdeményezés

A sort Gyurta Dániel, olimpiai bajnok úszó jelöltjeivel folytatjuk. Elsőként a CanSatLabbal, amely egy idén alakult, szuperszonikus sebességgel bővülő nonprofit diáklaborhálózat, amely lehetőséget biztosít középiskolás diákoknak arra, hogy valós körülmények között ismerkedjenek meg az űrkutatás alapjaival. A program célja, hogy a nemzetközi űreszközfejlesztő CanSat verseny keretein belül a magyar diákok megtanulják, hogyan kell működőképes műholdakat tervezni és építeni, mindezt egy támogató infrastruktúrában, melyet egyetemek, cégek és szakemberek biztosítanak.

A CanSat versenyen részt vevő csapatok egy műhold-szimulációt készítenek el, amelyet 1 km magasra emelnek egy rakétával, hogy a valós környezetben is tesztelhessék annak a működését, működőképességét.

Gyurta Dániel nagyköveti ajánlásában azt írja, hogya CanSatLab európai szinten is példátlan kezdeményezés. Küldetése, hogy egy Magyarországon átívelő nonprofit laborhálózat segítségével – melyben egyetemek, cégek és magánszemélyek is részt vesznek – segítse a CanSat versenyen részt vevő középiskolás diákokat.

Ifj. Balázs Elemér huszonhárom éves zongorista-zeneszerző, zenészcsalád sarja s ifjú kora ellenére már a legnevesebb díjak büszke tulajdonosa. Már kisgyermekként komponált saját műveket, 15 éves korában, édesapja felkérésére megalkotta az Örök Szerelem című darabját vonósokra, mely lemez Fonogram-díjat kapott. Első színházzenéjét Weöres Sándor Octopus című darabjához írta, ami után 2019-ben – tizennyolc évesen – Junior Príma díjat kapott.

Legfrissebb filmzenéje a Cannes-i filmfesztiválon fog először felcsendülni.

Gyurta Dániel szerint a Junior Prima díjas művész nemcsak klasszikus zongorista, hanem innovatív zeneszerző és kiváló improvizátor is, műveiben gyakran keveri a klasszikus elemeket modern hangzásvilággal. „Elemért nem csak tehetsége, hanem szorgalma és a zene iránti alázata is követendő példává teszi.”

Méltóságteljes utolsó út

A Magyar Hospice Alapítvány 1991-ben jött létre Polcz Alaine vezetésével, azzal a céllal, hogy méltóságteljes és humánus ellátást nyújtson azoknak a gyógyíthatatlan betegeknek, akiknek már csak tüneti kezelések állnak rendelkezésre. Az alapítvány holisztikus megközelítést alkalmaz, amely nemcsak a fizikai fájdalom csillapítására, hanem a lelki, szociális és spirituális szükségletek biztosítására is összpontosít.

Az olimpiai bajnok úszó, Gyurta Dániel megfogalmazása szerint minden ott dolgozó, a betegek ellátásában részt vevő munkatársuk kiemelkedő emberségről és szeretetről tesz nap mint nap tanúbizonyságot. „Bízom benne, hogy a jelöltségük nyomán még többen megismerik a hospice-szemléletet, hiszen a méltóságteljes utolsó út joga mindenkit megillet” – fogalmazott.

Ingyenes gyermekmentő magyar applikáció: a Semmelweis Help egy innovatív tünetellenőrző alkalmazás, amelyet a Semmelweis Egyetem orvosai fejlesztettek ki, hogy segítséget nyújtsanak a szülőknek a gyors és megalapozott döntések meghozatalában gyermekük egészségével kapcsolatban. Az applikáció célja, hogy könnyen érthető és megbízható információkat nyújtson a gyerekeknél előforduló leggyakoribb tünetekről, valamint

iránymutatást adjon, hogy mikor kell azonnali sürgősségi ellátást keresni, mikor elegendő a háziorvos felkeresése, és mikor kezelhetők a tünetek otthoni körülmények között.

Gyurta Dániel elmondta, hogy kisgyermekes apaként óriási segítségnek tartja a Semmelweis HELP alkalmazást. „Sok stressztől és aggódástól kíméli meg az alkalmazás a szülőket, mindezt teljesen ingyenesen, folyamatosan frissítve a betegségek sorát.”

Ugrai Panna Mindszentről jutott a legnagyobb úszók közé, mindössze 19 éves korára. A Hód Úszó SE versenyzője a 4 × 200 méteres női gyorsváltó tagjaként a hatodik helyet kaparintotta meg a párizsi olimpián – miután az Európa-bajnokságon begyűjtött 2 aranyat és 2 ezüstöt. Az úszás mellett életeket ment – csak egy kicsit másképp: igyekszik a vízi életmentést mint sportágat és technikákat népszerűsíteni mindenhol. Szép eredményeket ért el nemzetközi versenyeken ebben a sportágban is, célja, hogy minél nagyobb figyelmet kapjon a vízi életmentés hazánkban is.

„Ugrai Panna céltudatos, tehetséges fiatal lány, aki idén megvalósította álmát, és a Párizsi Olimpián pontszerző helyen végzett csapatával. Nekem eltökéltsége és szorgalma emeli a Highlights of Hungary Jelöltjeinek sorába” – vélekedett Gyurta Dániel.

Felemel, meghat, megnevetett

Lackfi János, József Attila-díjas költő szintén öt jelöltet választott ki. Fabók Mariann és Keresztes Nagy Árpád, vagy ahogy többen ismerik őket, a Fabók Mancsi Bábszínházát létrehozó házaspár már több mint egy évtizede a vándorszínházukkal járja Magyarországot és a Kárpát-medence magyarlakta területeit. Fabók Mancsi Bábszínháza nem csupán egy „gyerekeknek való”, egyszerű bábszínház, hanem egy olyan színházi forma, amelyben a magyar népi hagyományok, a népmesék és a humor találkoznak a modern színjátszással. Ebből a keveredésből egy felnőtteknek és gyermekeknek ugyanannyira szóló, egyedi élmény lesz.

Lackfi János költő nagyköveti ajánlója szerint Fabók Mancsi Bábszínházát véletlenül se úgy képzeljük magunk elé, hogy felnőtt emberek játszó kisgyermekek módjára kedves macikákat meg bohócokat cincálnak cérnaszálon.

Az időnként komikus, máskor drámai darabok érzelmi hullámvasút gyanánt mélybe rántanak, felemelnek, meghatnak, nevettetnek.

A Muralpaint egy különleges művészeti csoport, amely kültéri falfestményekkel díszíti fel a minket körülvevő városi, szürke falfelületeket. Marton Ákos és Vinkó Leó egy évtizede kezdte meg falfelületek dekorálásával gazdagítani az épített környezetünket. Munkáik között találhatók óvodák, bölcsődék, középületek és ipari létesítmények, ahol az esztétikai megoldások mellett sokszor környezetvédelmi és társadalmi üzeneteket is közvetítenek. Egyik ilyen kiemelkedő projektjük a „Tiszavirág” volt, amelynek keretei közt fél tucat fűtőművet díszítettek fel a Szegedi Távfűtő Kft. és a Mondolo Egyesület jóvoltából.

Lackfi János megfogalmazása szerint a Muralpaint művészete is bizonyítja, hogy a festmények nem csupán képtárba, galériába, az elit közönség tereibe valók.

Szabó T. Anna költő, író és műfordító. Elsősorban költőnek tartja magát, de ír mellette prózát, valamint nagyon szeret gyermekeknek írni, gyerekkönyveket fordítani. Számára a zene és a költészet szoros kapcsolatban áll: „Minden, amit írok, zenei alapon íródik, a zenére íródik tulajdonképpen” – fogalmazott a József Attila-díjas alkotó, akinek a költészet örömforrás, és ez különösen igaz a gyerekverseire, amelyeket mindig egy adott dallamra ír.

Lackfi János úgy véli, Szabó T. Anna a legragyogóbb, legvirtuózabb, legelismertebb, legszuggesztívebb hangú költőink közé tartozik.

Ráadásul kifogyhatatlan és félreismerhetetlenül sajátos energiatöltő pont is egyben. „Ha ő szólal meg, önkéntelenül odakapjuk a fejüket. Mert amit mond, fontos, neki is, nekünk is. Mindig magát mondja, a magáét mondja, a magáéból ad nekünk. És mindez mégis mindig ránk vonatkozik. Meg az egész világra” – fogalmazott Lackfi.

Kovács Wölfinger Diána, a Szikvirág Tanya gazdasszonya, 16 évvel ezelőtt hozott egy merész döntést: feladta városi életét, hogy a Tisza mellett, Mártély közelében, egy tanyán kezdjen új életet. A Szikvirág Tanya egy 3000 négyzetméteres területen helyezkedik el, ahol Kovács Wölfinger Diána és családja önellátó gazdálkodást folytat. Diána blogot is indított, ahol az olvasók betekintést nyerhetnek a tanyasi élet mindennapjaiba. Fényképeivel, novellaszerű írásaival igyekszik bemutatni a tanyasi életteret, az ő szemüvegén, az ő érzésein keresztül.

Laczfi János megfogalmazása szerint megtudhatjuk tőle, hogyan lehet ma radikálisan, bátran, minél földközelibben élni. „A bőrünkön érezzük azt a létformát, amelyre különböző mértékben ugyan, de legbelül mind vágyakozunk” – fogalmazott.

Szirtes Edina Mókus hegedűművész, énekesnő és zeneszerző, a magyar zenei élet egyik legsokoldalúbb színfoltja. Gyerekkorától kezdve a zene volt élete központi eleme, és már kicsi korában eldöntötte, hogy zeneszerzőként fog világokat teremteni. Munkássága során számos műfajban alkotott, a komolyzenét tartja anyanyelvének, de improvizálva keveri szinte az összes műfajt, a világzenétől a színházzenéig. Szirtes jövőre szólókoncerttel lép majd fel a Müpában, ahol a klasszikus zenét ötvözi majd a népzene dallamosságával, díszítőrendszerével.

Lackfi János úgy véli, az ő kozmikus muzsikájában összeér Észak és Dél, Nyugat és Kelet, ritmus és meditáció, líra és szenvedély, folklór és klasszikum, modern és ősi. „Csobbanjanak bele bárhol, ez az életmű ellenállhatatlanul magával sodorja hallgatóját. Ja, úgy könnyű, ha valaki mindent IS el tud zenélni, mégis szüntelenül magát adja!”

Érdemes mind a huszonöt jelöltet megismerni, hogy októberben, amikor a legnépszerűbb jelöltekre szavazunk, a lehető legjobb döntés születhessen. Idén hárman nyerhetik el a Highlights of Hungary díjat. Az elismeréssel pedig fejenként kétmillió forintos pénzjutalom jár.

A jelöltekről készült kis videókat itt érhetik el az olvasók.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom a Highlights of Hungary közreműködésével jött létre.

(Borítókép: Fabók Mancsi Bábszínháza. Fotó: Highlights of Hungary)