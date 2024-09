Írással foglalkozni szexi, itt írni még Insta-kompatibilis is

Centrál Irodalmi Zsúr címmel rendhagyó irodalomórákon mutatja be a Centrál Kávéház a fiataloknak a legendás Nyugat című folyóirat bölcsőjét. A történelmi kávéház tanítási időben minden kedden két középiskolai osztályt fogad ingyenesen, a részvételhez csupán előzetes regisztrációra van szükség. A diákok nemcsak különleges élményt kapnak, hanem egy kis harapnivalót is, hiszen a Centrál meg is vendégeli őket.

Frissen sült pogácsa mellett verset írni tanítási időben – nem hangzik rossz programnak, és mostantól nem is elérhetetlen. Elindult ugyanis a Centrál Kávéház új projektje, a Centrál Irodalmi Zsúr, amely valójában rendhagyó irodalomórát jelent középiskolások számára.

A kultúra, a művészet és az irodalom ugyanis rendkívül erős és termékeny közösségi erő volt anno a grand café falai között, és ezt a diákok úgy tudják a leginkább átérezni, ha leülnek abban a térben és jelképesen azokhoz az asztalokhoz, ahol azok a költők és írók töltötték a mindennapjainkat, akiket eddig csak a tankönyvek lapjairól ismertek. Babits, Karinthy, Kosztolányi ugyanezeken a nagy ablaktáblákon néztek ki – miközben az őket csodáló rajongók befelé leskelődtek –, akárcsak a mostani vendégek a szépen felújított nagykávéházban.

Frissen sült házi pogácsa

Ezeken a keddi alkalmakon – hiszen 1926-tól 43-ig a Nyugat szerkesztői is keddenként találkoztak a Centrálban – a középiskolások interaktív módon fedezhetik fel a magyar irodalom világát, benne a Nyugat című folyóirat és legjelentősebb íróink törzshelyét, a Centrál történetét, emellett irodalmi, költői játékra is hívják őket. Meskó Zsolt író, rendező – aki lebilincselő módon tud mesélni a Centrál és az írók történetéről –, valamint Bence úr, a főpincér látja vendégül és tanítja versírásra a diákokat, olyan „órákon”, amelyek arra is ösztönzik őket, hogy saját kreatív tartalmakat hozzanak létre.

A pincéreknek egyébként kulcsfontosságú szerepük volt az akkori irodalmi életben – a középiskolások ezeket a történeteket is megismerhetik.

A versek írói bekerülnek a Centrál Költők Társaságába, és a legjobbakat helyben oklevéllel díjazzák. Az irodalmi zsúrok kezdési ideje 9 óra, illetve 10.30. Ez a tanév minden keddjére vonatkozik, kivéve a tanítási szüneteket. Az irodalmi zsúrok alatt a diákokat ásványvízzel és frissen sült házi pogácsával látják vendégül, és megismerkedhetnek a korabeli tárgykultúrával is – nem is olyan könnyű kitalálni, hogy az asztalokon elhelyezett eszközöket mire használták. A programra a tanárok, osztályok a kávéház weboldalán foglalhatnak időpontot.

Írással foglalkozni szexi

Kőrössy Zoltán, az Eventrend Group egyik alapító tulajdonosa, a Centrál Kávéház ügyvezetője az új programot bemutató sajtótájékoztatón azt mondta, írással foglalkozni szexi.

A kávéház a magyar irodalom, a kultúra, a progresszivitás bölcsője volt az 1920-as, 30-as években, és ezek az értékek ma is érvényes gondolatokat jelentenek. A Centrál Irodalmi Zsúrral szeretnénk megmutatni a középiskolásoknak, hogy az írott és a kimondott szöveg minősége, mélysége, gondolatisága pont ugyanannyira fontos ma is, mint száz éve. Felismerést kínálunk számukra, hogy az sms-ek és a dalszövegek világában is lehet és trendi is igényesen, magas minőségben írni és beszélni.

Nagy Gábor, a Centrál Kávéházat is működtető Eventrend Group másik alapító tulajdonosa kifejtette, hogy cégcsoportjuk elkötelezett a fiatal generáció képzésében, megismerésében, a kapcsolat megteremtésében.

Fontos számunkra, hogy a duális szakképzési rendszerbe is bekapcsolódjunk, és segítsük a fiatal generáció szakmai felkészítését, fejlődését, a vendéglátás és turizmus iránti elköteleződését. Jelenleg 290 középiskolás és közel 40 egyetemista tölti gyakorlati idejét tanulóként az Eventrend Group valamelyik egységében

– mondta Nagy Gábor, hozzátéve: „tudjuk, hogy a fiataloké a jövő, hiszünk bennük és építünk rájuk. Ezt a hitünket tükrözik rendhagyó irodalomóráink is, melyek során küldetésünkhöz illőn az élményszerűségre és az emlékezetes pillanatokra helyezzük a hangsúlyt.”

Irodalmi szelfisarok

Az Eventrend Group több mint három évtizednyi tapasztalattal rendelkezik kávéházak, éttermek, szállodák üzemeltetésében, valamint rendezvényszervezésben. A cégcsoporthoz jelenleg 31 projekt tartozik, és mintegy ezer munkavállalót foglalkoztat. Az Eventrend Grouphoz kötődik mintegy húsz gasztronómiai vállalkozás, többek között a Gundel Étterem, a New York Kávéház, a Városliget Café & Restaurant, a Spoon the Boat, a Főőrség Kávéház, a Séf Asztala, a Symbol, a Groupama Aréna vagy a Müpa cateringszolgáltatása, emellett 24 budapesti rendezvényhelyszínen 79 egyedi rendezvényterem értékesítése is. Jelenleg Magyarországon és Csehországban vannak jelen a vendéglátás piacán.

A szervezők arról sem feledkeztek meg, hogy mégiscsak a 21. században élünk: a Centrál Kávéházban irodalmi szelfisarok is várja a vendégeket, akik egy régi íróasztal és jelmezek segítségével visszautazhatnak az időben és korabeli fotókat készíthetnek magukról.

