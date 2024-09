Életük egy zsákutcából indult, mégis többre vitték, mint mások

Az Oxfordi Egyetem és a Királyi Antropológiai Intézet tudósa, Dávid-Barrett Tamás viselkedéskutató elmondása alapján a nyolcmilliárdos lakosságú bolygónk olyan kihívásokat tartogat, amikhez teljesen másfajta megközelítésre lenne szükség – szervezési szinten. A szakember a 2024-es Brain Baron is fellép, és most lapunknak mesélt a szociális háló átalakulásáról, a családközpontú társadalom baráti alapúvá változásáról, a társadalmi és emberi korlátokról, és arról is, mennyi az az emberszám, ami az egyéni befogadóképesség határa.