Will Ferrell: Akik fenyegetésként tekintenek a transzneműekre, azok saját magukban nem biztosak

Will Ferrell a Will & Harper című Netflix dokumentumfilm sajtókörútján adott interjút a The Independentnek, s a lap egyebek mellett arról is megkérdezte, hogy miért létezik transzfóbia, amelyre így felelt:

Azt hiszem, attól félünk, amiről nem tudunk.

A Will & Harper középpontjában Ferrell és Harper Steele barátsága áll. Ők ketten az 1990-es években találkoztak a Saturday Night Live-ban. Az IGN azt írja, hogy Harper keresztneve akkor még Andrew volt, és csak 30 évvel megismerkedésük után vállalta fel Ferrell előtt, hogy valójában transz nő, két évvel ezelőtt, 61 évesen pedig nemi átalakító/megerősítő műtéten is átesett.

„Mindannyian támogattuk őt, és a szeretetünkről biztosítottuk, amikor megosztotta velünk. És arról kérdeztük például, hogyan tudunk segíteni. Egyáltalán mit kell tennünk?” – fogalmazott Ferrell, hozzátéve, korábban semmit nem tudott a transz közösségről.

A dokumentumfilmben a két komikus Amerika-szerte utazik, amely közben a barátságukat is újra felfedezik. „Az a valóság, hogy a világban gyűlölet van, és vannak bizonyos helyzetek, amikor a transznemű emberek nincsenek biztonságban. De nem tudom, hogy a transz emberek miért fenyegetnének engem, mint cisz férfit. Nem tudom, Harper miért fenyegetne engem.”

Will Ferrell furcsának tartja a transzellenes nézeteket, mert ő közelről nézte végig, ahogy a barátja végre önmaga tud lenni.

Végre az lett, aki mindig is volt. Akár fel tudod ezt fogni, akár nem, miért zavar, hogy valaki boldog? Miért éled ezt meg fenyegetésként? Ha a transz közösség fenyegető számodra, az szerintem abból ered, hogy nem vagy biztos magadban

– fogalmazott Ferrell.