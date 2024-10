Julia Roberts a színészszakma nagyjai közé tartozik, akit a legtöbben a Micsoda nő!, a Sztárom a párom és az Ízek, imák, szerelmek filmekből ismerhetnek. Az amerikai színésznő pályafutása már több mint 35 évre tekint vissza, ami alatt volt lehetősége együtt dolgozni a legismertebb szakemberekkel, mind a pályatársaira, mind a rendezőkre értve. Munkásságát pedig már több ízben jutalmazták különböző díjakkal, ám 2025-ben egy különleges megtiszteltetésben fog részesülni.

Ahogy az a francia filmakadémia közleményéből kiderül, Julia Roberts februárban megkapja a tiszteletbeli César-díjat (amelyet francia Oscar-díjnak is neveznek). A filmakadémia egy inspiráló művésznek írta le a színésznőt, igazi ikonnak nevezve őt, aki mérhetetlen hatással bír a közönségre, jóval túlmutatva a szerepein. Az elismerést 2025. február 28-án adják át neki a következő César-gálán, a párizsi Olympia Színházban.

Mint ismert, Julia Roberts alakításait az elmúlt évtizedekben már többször is elismerték. Négyszer jelölték Oscar-díjra, egyszer sikerült is nyernie a legjobb színésznő kategóriában az Erin Brockovich – Zűrös természet című filmmel 2001-ben. Szintén ennek a produkciónak köszönhet egy BAFTA-, Screen Actors Guild- és Critics’ Choise-díjat. Golden Globe-díjból viszont már hármat is magáénak tudhat, az elsőt még 1990-ben kapta az Acélmagnóliákért, majd 1991-ben a másodikat a Micsoda nőért, a legutóbbit pedig az Erin Brockovich – Zűrös természetért 2001-ben.

Kis híján nem happy end lett a vége

Julia Roberts karrierjének egyik legsikeresebb állomása az 1990-es Micsoda nő! volt, azonban nem sokon múlt, hogy a mindenki által ismert romkom helyett egy jóval depresszívebb verzió kerüljön a mozikba. A színésznő egy korábbi interjújában bevallotta, a film igazából 3000 dollár címmel debütált volna – ez volt az az összeg, amit Richard Gere karaktere a Viviannal töltött éjszakájáért fizetett. Az első változatban a két főszereplő nem jött volna össze, sőt.

Vivian drogfüggő volt, és a film azzal végződött, hogy (Edward) otthagyta őt egy hátsó utcában, hozzávágta a pénzt, és elhajtott

– idézte fel Julia Roberts.

A színésznő először nem értette, hogy menti meg ezt a sztorit a Disney, amely az eredeti produkciós cég helyett lépett színre, amikor az összeomlott. Végül mégis sikerült egy happy enddel végződő, igazi klasszikust letenniük az asztalra.