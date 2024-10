Berobbant az Azahriah-film előzetese

Alig két hónap, és mozikba kerül Mazzag Izabella első egészestés filmje, amely napjaink legnépszerűbb magyar előadója, Azahriah sztoriját mutatja be – de nem olyan formában, mint ahogy azt korábban gondoltuk. A Lévai Balázs vezette Színfolt Film új produkciója, a Mi vagyunk Azahriah 2024. november 28-án jelenik meg, a filmhez pedig megérkezett az első hivatalos előzetes.

Játékfilm vagy dokumentumfilm? A forgalmazó portfólióját ismerve inkább utóbbi, a trailer láttán egyik sem, mégis mindkettő: archív felvételek, koncert videók, interjúbevágások, valódi színészi játék.

„Azahriah poptörténelmet írt, amikor 2024 májusában három egymást követő koncerten töltötte meg a Puskás Arénát. De ez a film nem egy koncertfilm. Nem egy zenés dokumentumfilm. Nem is egy hagyományos portréfilm” – olvasható az előzetes alatt.

A Mi vagyunk Azahriah egy valóságos és egy képzeletbeli utazás története, amelyeket Azahriah élete és dalai ihlettek.

A filmben Azahriah, azaz Baukó Attila mellett DESH (Molnár Attila), Ionescu Raul, Juniki Noémi is szerepel, ki-ki a maga módján, más bőrébe bújva vagy „önmagaként”.



Fél éve titok övezte

2024 áprilisában reppent fel a hír, hogy ősszel film jelenik meg Azahriah-ról, ám semmi konkrétumot nem osztottak meg a produkcióról, amely akkor még javában forgott.

A Színfolt korábban több zenés filmet is készített, köztük a 2014-es Tankcsapda-dokumentumfilmet, a 2016-os #sohavégetnemérős produkciót Fluor Tomival és Diazzal, valamint a 2019-es, Fábián Juliról készült Like a Child című dokumentumfilmet is ők jegyzik.

A Mi vagyunk Azahriah rendezője Mazzag Izabella, producere Lévai Balázs, Tóth Gergely és az idén áprilisban elhunyt Ferich Balázs, forgatókönyvírója Előd Máté, operatőre Polhodzik Ádám.