Az Index élő közvetítése is versenybe száll egy rangos díjért

Az Index.hu címlapján is közvetített Mozart Day 2024 by Concerto Budapest is versenybe száll a LOVIE AWARDS-ért, Európa legrangosabb internetes tartalmáért, filmjéért és reklámjáért járó díjért. A 7. Mozart-nap zárókoncertet nemcsak az Index olvasói követhették figyelemmel, hanem az Egyesült Királyságban is élőben közvetítette a világ legrangosabb klasszikus zenei portáljának számító Gramophone Magazin. Ehhez hasonló együttműködésre eddig még nem volt példa, így a Concerto Budapest 7. Mozart-napjának zárókoncertje Keller András vezényletével és Szabó Stein Imre új, a koncertet közvetítő filmes streamingszemléletét alkalmazva médiatörténeti esemény volt.

A Keller András művészeti vezetésével és Szabó Stein Imre rendezésében közvetített Mozart Day 2024 by Concerto Budapest – Live stream at Gramophone and Index.hu a Music & Entertainment in Film & Video főkategóriában döntőbe került, így versenybe szállhat az Arany, Ezüst vagy Bronz LOVIE AWARDS-ért.

Európa legrangosabb internetes tartalom-, film- és reklámversenyének számító LOVIE AWARDS, hagyományaihoz hűen komoly nemzetközi internetes közönségszavazásra is bocsátja a döntőbe jutott műveket, amelynek győztese a People's Lovie Awardot nyeri majd el. A magyar filmre október 17. éjfélig itt lehet szavazni.

A Keller András, a fesztivál alapító-művészeti vezetője által megálmodott Mozart-nap záró koncertjéből Szabó Stein Imre vezető rendező és producer mellett Komlós András zenei és tv-rendező, a Zeneakadémia alkotó stábja (Lakatos Gergely társproducer, Jancsó Nyika vezető operatőr) és Devich Gábor producer, a zenekar főigazgatója is kiveheti részét a dicsőségből.

Az élő internetes közvetítés filmjét a világ 35 országából érkező 1200 pályamű közül választotta be a „Music & Entertainment in Film & Video” főkategória döntőjébe a londoni székhelyű LOVIE AWARDS zsűrije, amelynek tagjait a rendkívül befolyásos és rangos International Academy of Digital Arts and Sciences (IADAS), a verseny szervezője jelöli ki, s amelynek többek között Jaime Teevan (Microsoft), Adrienne Lahens (TikTok), Maxine Williams (Meta), vagy Jade Coles, az Apple kulturális programfőnöke, Ines Alpha (Global Creative, Prada Beauty), Nico Sarti (Global VP, Condé Nast), Camilla Calvert, a Reddit marketingfőnöke, vagy a Future Corps alapító Marc Kremers voltak a tagjai.

Médiatörténetet írt az Index

2024-ben zene- és médiatörténeti pillanat volt, amikor március 3-án egy időben nézhették a koncertet az Index.hu címlapján főként a magyar, és a Gramophone.co.uk címlapján az Egyesült Királyság és a nagyvilág közönsége.

A Concerto Budapest 2018 óta évről évre egynapos koncertsorozatot szentel a klasszikus zene örök kedvencének, Wolfgang Amadeus Mozartnak, vagy inkább a világ közös és olthatatlan Mozart-rajongásának.

„Ebben az évben a klarinét és a kürt volt előtérben a Mozart-napon. Mindkét hangszerre oly bensőségesen írt, átsüt a minden hangon, mennyire szerethette ezt a két hangszert. Viszonylag későn kerültem Mozarthoz közel. Sok tekintetben az alkatom, a személyiségem alapján Beethoven és Bartók közelebb áll hozzám, de egy ideje Mozart egészen különleges helyet foglal el a lelkemben. Több, mint zene, művészete isteni jelenség. Valójában Mozart az Elveszett Paradicsomot adja vissza nekünk” – nyilatkozta Keller András, a fesztivál alapítója és művészeti vezetője.

Ezúttal két jelentős lap is, magyar és brit, hajlandónak mutatkozott címlapját kölcsönözni néhány órára a komolyzenének. Ebben az évben sikerült rábeszélnem a világ vezető klasszikus zenei portálját, a Gramophone-t is, hogy csatlakozzon. Ez példa nélkül álló lehetőség. Új közönségrétegek megérintése és bevonása élő közvetítések és koncertfilmek révén remek lehetőség olyan időkben, amikor a kulturális szokások változásának eredményeképpen az emberek az olvasásról és a zenehallgatásról a mozgóképek megtekintésére térnek át

– mondta Szabó Stein Imre, a Stream vezető rendezője, szervezője.

Amikor a Concerto Budapest a Beethoven-nappal 2020 novemberében az Index.hu címlapján jelent meg a hagyományos tévés és új filmes szemléletet alkalmazva, végül összesen 240 ezer néző volt az eredmény.

Azóta Szabó Stein Imre rendezésében és az Index.hu-val kialakított közös formátumában, Keller András művészeti vezetésével többek között három Mozart-napi élő közvetítés, Viva La Viola! koncertek, Hallgassunk Brahmsot! koncert, és két további élő közvetítés volt. A zenekar nemzetközi díjnyertes, szintén Szabó Stein által rendezett, a MEZZO TV-re készült filmjei, a 2020-as, a Velencei TV Fesztivált megnyerő „Weinberg” film és a 2022-es, a NEW YORK TV&Film Awards Silver Trophyját elhozó „Kárpát Rapszódia” internetes magyarországi premierje az Index címlapján mintegy 1,5 millió nézőt ért el.