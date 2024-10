Woody Allen videóüzenetben beszélt egyik nagy reményéről

Világpremierként, azaz a világon elsőként az Orlai Produkció mutatja be Woody Allen Brooklyni mese című új darabját október 4-én, pénteken este.

A nagy eseményre a szerző, Woody Allen kamera elé ült otthonában, hogy videóüzenetben mondjon köszönetet a nézőknek, az előadásban felvonuló színészeknek, a producernek, a rendezőnek, és mindenkinek, aki szerepet játszott írásának feldolgozásában.

A már életében legendássá vált író, rendező elmondta: Budapest mindig is nagyon jelentős város volt számára, és szerencsésnek érzi magát, mert a magyar fővárosban volt néhány csodálatos jazzkoncertje is, ahol „kis amatőr bandája” játszott évekkel ezelőtt, valamint akkor lakott is a fővárosban.

Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy néhány hónapig Budapesten élhettem, amíg elkészítettem a Szerelem és halál című filmet, az egyik személyes kedvencemet, és nagyon sikeres lett az egész világon. […] Nagyszerűen éreztem magam ott

– mondta, majd arra is kitért, hálás azért, hogy ilyen gyakran játsszák a darabjait Budapesten.

Az író leszögezte, teljesen nyugodt, hogy Magyarországon mutatják be először a Brooklyni mesét, hiszen dolgozott már együtt magyar színészekkel a filmjeiben, így tudja, hogy remek a színészi színvonal, és a Brooklyni mese valamennyi magyar közreműködője első osztályú.

És remélem, hogy… tudják, néhány hét múlva 89 éves leszek. Szóval a fél életemnek már vége. Remélem a második felében lehetőségem lesz visszatérni Budapestre, és esetleg ott készíteni egy új filmet, vagy küldeni új darabokat

– húzta alá önmagát meg nem hazudtoló poénnal a magyaroknak szóló gondolatait, és reményét fejezte ki, hogy mindenki jól érzi majd magát, aki megnézi a darabot, és az, aki dolgozott rajta, megbecsülést érezhet a komoly munkáért.

De miről is szól maga az alkotás?

A darab a színlapja alapján azt a kérdést járja körül: jobbá tehet-e minket a művészet? Helyes irányba terelheti-e a bűnösöket az, ami tökéletes? Ezekkel a témákkal foglalkozott Woody Allen, amikor a koronavírus-járvány alatti lezárások idején otthonában új darab írásába kezdett. Egy gengszter és családja a történet főszereplői, meg egy lopott Raffaello-festmény, melyet egész Európa keres. Felbukkan egy dörzsölt orgazda, és a kép hamarosan ott díszeleg a maffiafőnök szobájának falán…

De mi történik ezután? Kire hogyan hat, hogy a világ egyik legszebb alkotásának tulajdonosa lett?

Woody Allen a rá jellemző emberismerettel és humorral tárja elénk az emberi kicsinység és nagyság egész tárházát. Nagy büszkeség, hogy előadásunk ősbemutató, a darabot a magyar közönség láthatja először a világon.

A Belvárosi Színházban debütáló Brooklyni mese októberi előadására minden jegy elkelt. Mint ahogy korábban az Index megírta, a vígjáték főbb szerepeit Mészáros Máté, Járó Zsuzsa, Cseh Judit, Schruff Milán, László Lili, Bíró Panna Dominika, Rohonyi Barnabás, Dékány Barnabás, Mészáros Martin és Ficzere Béla alakítják. A produkciót Szabó Máté rendezi, a magyar szöveget Zöldi Gergelynek köszönhetjük, a díszletet Khell Csörsz, a jelmezt pedig Szakács Györgyi tervezte.