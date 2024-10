Ők a magyar csapat, akiket az év legjobbjának választottak

Az Öröm a Zene idén 24 területi tehetségkutatót foglalt magába, ahol az első helyezett előadók a szokott módon az utolsó versenyt követően összegyűltek, hogy szakmai zsűri előtt egy nagydöntőn bizonyítsák: ők a jelenlegi feltörekvő tehetségek közt a legjobbak. Magas volt a tét, hisz nem csupán az első helyezettnek járó egymillió forint sorsa dőlt el, hanem kiderült melyik tíz produkció kerül be a Hangfoglaló Program induló zenekari meghallgatására, ahol további (akár többmilliós) anyagi támogatásra is pályázhatnak.

A döntőben egy hatfős szakmai zsűri értékelte a versenyzők teljesítményét. Andrásik Remo, az Öröm a Zene igazgatója, Cselőtei László, az NKA Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiumának vezetője, Lombos Márton producer, Major Eszter, Artisjus-díjas szövegíró, Nagy Szabolcs zenei újságíró, PR-szakember és Warnusz Zsuzsa zenész, Artisjus-díjas zenepedagógus igyekeztek az alapvetően kemény mezőnyből is kiemelni a legjobb előadókat.

Legjobbak a legjobbak közt

Az Öröm a Zene minden állomásán lehetőség van elnyerni az Újfalusi Gábor-díjat, amit azok a kimagasló tehetségű fiatal zenészek kapnak, akik még zenésztársaik közt is különleges teljesítményt nyújtanak a színpadon. Ezúttal hatan részesültek ebben a megtiszteltetésben, név szerint: Karsai Dániel, a Cancel dobosa, Meretei Ákos, a moszkvatér basszusgitárosa, Kollarics Anna, a Totoro dalszerző-szövegíró énekesnője, Németh László, a Visonless Humanity dobosa, Pongrácz Benedek, a The Roving Chess Club és a Klisé gitárosa, továbbá a komplett Backdoor People zenekar.

A versenysorozaton az év felfedezettje is különdíjban részesül, amit ezúttal az L1 zenekar kapott meg.

A formáció emellett bekerült abba a tíz produkcióba, amelyek az NKA Hangfoglaló Program induló zenekari meghallgatására is bejutottak. Rajtuk kívül az avEEva, Fegyverneky Levente, a The Rovig Chess Club, a Backdoor People, a Butterbros, a Cancel, a The Age, a Visionless Humanity és az első helyezett Boyongó nyert meghallgatást.

A nagydöntő győztes formációja a popzenét és a népzenei elemeket különleges módon keveri, miközben számos más stílusjegyet is beépít dalaiba, akár hip-hopot, trance-t, vagy progresszív pop-rockot. A formáció a Fülesbagoly Tehetségkutató keszthelyi állomásáról került be az Öröm a Zene döntőjébe.