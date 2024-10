Megszökött otthonról, megjárta a földi poklot, de a legnagyobbak közé emelkedett

Jászai Mari a magyar színjátszás megkerülhetetlen alakja. Viharos gyermekkora ellenére hamar megmutatkozott színészi tehetsége: a Nemzeti Színház nagyasszonya lett, az intézmény örökös tagja, az egyik legnagyobb magyar tragika. 76 évet élt, és ez idő alatt olyan hatást gyakorolt a magyar színművészetre, mint senki más. Emlékét a tatabányai színház és több budapesti közterület neve is őrzi, továbbá a legjelentősebb magyar színjátszási díjat is róla nevezték el. Halálának 98. évfordulójára egy kvízzel készültünk, hogy olvasóink tesztelhessék tudásukat, valójában mennyit is tudnak a legendás színésznőről.