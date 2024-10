Először 2022. április 29-én játszotta Tenki Réka és Csányi Sándor A döntést. A színdarab az azonos címen megszületett életrajzi drámát mutatja be, amelyet Edith Eva Eger holokauszt-túlélő írt személyes tragédiájából. A mű magyar színházi adaptációját most filmre veszi a két alkotó azért, hogy a mű szerzője is megtekinthesse azt. A színművészek most egy interjúban elárulták a darab és saját házasságuk fejlődéstörténetét.