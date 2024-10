Az Index kulturális rovata arra vállalkozott, hogy megtalálja a XXI. században kiadott tíz legkiválóbb magyar regényt. Joggal tehetik fel a kérdést, mire jó egy ehhez hasonló toplista, mit szeretnénk elérni. A félreértések elkerülése végett eláruljuk. Vállalkozásunk elsődleges célja a magyar kortárs irodalom népszerűsítése, szeretnénk felmutatni olvasóinknak a mai magyar kultúra legbecsesebb alkotásait. Ha ismerik őket, vegyék kézbe ismét, ha még nem, akkor pedig listánk hatására vásárolják meg vagy kölcsönözzék ki és olvassák el őket.

Persze azt sem bánnánk különösebben, ha a hamarosan megjelenő tízes listánk nyomán jelentékeny párbeszéd alakulna ki arról, hogy a 2000 óta eltelt időben mely alkotásokat sorolhatjuk a magyar irodalom legnagyobb hatású művei, legkiválóbb teljesítményei közé. A Kultúra rovat újságíróiként – érthető okokból – fontosnak tartjuk az erről szóló kulturált vitát. Szükség van rá.

Hogyan alakult ki a lista?

Már a cikk ötletének születése idején élből elvetettük, hogy mi magunk állítsuk össze a top 10-es listát, ezért megkerestünk több mint negyven kiváló és meghatározó kritikust, irodalmárt, szakértőt, irodalomtudóst, hogy hozzáértésükkel segítsék munkánkat.

Közülük 18-an elfogadták az Index felkérését, összeállították és megosztották velünk saját top 10-es listájukat. Az eredményeket kiértékeltük, a végeredményt hamarosan egy nagy, a köteteket bemutató cikkben tesszük közzé.

Egyszerű, de megbízható módszert választottunk a kiértékeléshez, az Index nagy top 10-es listájának létrehozásához. A listák első helyezett regényeinek minden esetben tíz pontot adtunk, a második helyezetteknek pedig kilencet, és így tovább egészen a tizedik helyezett kötetig, amely már csak egy pontot kaphatott. Értelemszerűen a szakemberek listái alapján legtöbb pontot összegyűjtő kötetek kerültek be a top 10-be. Az általunk felkért kritikusok, irodalmárok, szakértők és tudósok munkáját, segítségét ezúton is köszönjük. Egyelőre még előttük is rejtély az általuk előidézett végeredmény. Összesen 76 regényt jelöltek.

Az Index top 10-es listájának létrehozásában közreműködött: Adan Kovacic, Bazsányi Sándor, Bedecs László, Benedek Szabolcs, Havasréti József, Hegedűs Claudia, Hegyi Pál, Horváth Eve, Jánossy Lajos, Kerber Balázs, Kolozsi Orsolya, Margócsy István, Milbacher Róbert, Radnai Dániel, Radnóti Sándor, Smid Róbert, Vass Norbert és Visy Beatrix.