Márkó és Barna ezen a héten visszatért a stúdióba és ismét kettesben idegeskedtek. Volt szó rasszista taxisokról, nem ragadó ragtapaszokról és összevesztek a bidé használatával kapcsolatban is. De persze most is hoztak komoly témákat is és kitárgyalták Orbán Balázs ’56-os kijelentését és Karsai Dániel halálát és hagyatékát.