Meghalt Cissy Houston, Whitney Houston édesanyja

A kétszeres Grammy-díjas Cissy Houston, aki Aretha Franklin és Elvis Presley háttérénekese volt, menye, Pat Houston szerint hétfő reggel New Jersey-i otthonában hunyt el. Houston, akit családja vett körül, hospice-kezelés alatt állt Alzheimer-kór miatt.

„Cissy anya erős és kiemelkedő alakja volt az életünknek. Mély hitű és meggyőződésű nő volt, akinek nagyon fontos volt a család, a szolgálat és a közösség. Több mint hét évtizedes zenei és szórakoztatóipari karrierje a szívünkben marad” – áll a közleményben.

Cissy Houston a New Jersey állambeli Newarkban született. a Drinkard Four nevű gospelegyüttes tagjaként kezdte meg pályafutását a szórakoztatóiparban.

Később Dee Dee Warwick és Doris Troy mellett megalakította a Sweet Inspirations nevű együttest, ahol Otis Redding, Dusty Springfield és Dionne Warwick kísérőzenekara volt. Az együttes tagjaként háttérénekesnő volt Van Morrison „Brown Eyed Girl” és a Jimi Hendrix Experience „Burning of the Midnight Lamp” című dalában.

A csoport utolsó fellépése 1969-ben Las Vegasban történt Elvis Presley mellett. Szólózenészként 1970-ben adta ki debütáló albumát Presenting Cissy Houston címmel, amelyet az évek múlásával számos lemez követett, köztük a legutóbbi, a 2012-es Walk on By Faith. Több száz felvételen énekelt háttérénekesként, köztük Bette Middler 1972-es debütáló The Divine Miss M. és Aretha Franklin Ain't No Way című lemezén. Karrierje idején Chaka Khan, Diana Ross, David Bowie, Beyoncé, Donny Hathaway, Wilson Pickett és sok más előadó lemezein is részt vett vokalistaként.

Cissy Houston 1997-ben nyerte el első Grammy-díját a Face to Face című albumáért, amely a legjobb hagyományos soul gospel album kategóriában győzött. Két évvel később ugyanebben a kategóriában a „He Leadeth Me” című albumáért nyerte el a Grammyt.

Cissy Houston előadóművész családból származott, lánya Whitney Houston énekesnő volt, unokahúgai Dionne és Dee Dee Warwick, unokatestvére pedig Leontyne Price opera-énekesnő. Nyolc gyermek közül ő volt a legfiatalabb.