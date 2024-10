A mentális betegségekről jelent meg könyve az Index újságírójának

„Történeteket kell mesélni. Olyan történeteket, amelyek lebontják a szégyen falait, amelyek felszámolják a pszichés nehézségek és a függőségek körül kialakult tabukat, amelyek gyógyítják az egyént és vele együtt az egész társadalmunkat. Holló Bettina könyve éppen ezt teszi. Érzékenyen és mély empátiával vezet végig húsz sorstörténeten, a megszólaltatott szakértők pedig segítenek megérteni a mentális problémák kialakulásának okait, és megismertetnek a kezelés lehetőségeivel is” – olvasható Orvos-Tóth Noémi klinikai szakpszichológus ajánlása a könyv hátoldalán.

Sokan viaskodunk a saját démonainkkal, olykor ez igencsak embert próbáló, nem szégyen segítséget kérni. Az is segíthet, ha tudjuk, nem vagyunk egyedül, és erőt meríthetünk mások küzdelméből.

A társadalom nagy része meglehetősen sztereotipikusan gondolkodik a mentális betegségben érintett személyekről

– mondja kollégánk, aki úgy látja, sokan a téma hallatán azonnal a pszichiátriák ijesztő folyosóira és a filmjelenetekbe illő dühkitörésekre asszociálnak.

„Pedig a különböző lelki eredetű problémáknak ezer megnyilvánulási formája lehet. Legtöbben a diagnózis ellenére is igyekeznek teljes életet élni. Máshogyan, de ugyanúgy a közösség tagjaivá szeretnének válni, mint bárki. Ehhez sokszor kerülőutakat járnak be, és nemegyszer a legegyszerűbb hétköznapi tevékenységekkel is alaposan megküzdenek. De vajon biztosak lehetünk benne, hogy mi soha nem leszünk a gödör alján, csak azért, mert aktuálisan minden rendben van az életünkben?”

A történetek segítenek és tanítanak

Bár a borítón az ő neve szerepel, Bettina inkább közös munkaként tekint az első könyvére.

Húsz érintett a saját – sokszor igencsak megrázó – történetével járult hozzá a kötet elkészültéhez, emellett húsz szakértő, neves pszichológusok és pszichiáterek egészítették ki szakmai háttérrel a különböző eseteket.

A Máshogyan ugyanúgy előzménye egy 2022 nyarától indult indexes cikksorozat volt a mentális betegségekről: Bettina tizenöt riportot készített el tizenöt szakértői értékeléssel együtt. Ennek a sorozatnak a kibővített változata az Inda Press gondozásában megjelent kötet.

Az egyes történeteken és a szakértői megszólalásokon keresztül kerül bemutatásra

a borderline és a narcisztikus személyiségzavar,

a skizofrénia,

a bipoláris zavar,

a depresszió,

a szülés utáni kevert szorongásos depresszió,

a kényszerbetegség,

a pánikbetegség,

a generalizált szorongás,

a perfekcionizmus,

az evészavar,

a dadogás,

a Tourette-szindróma,

a narkolepszia,

az ADHD,

az autizmus-spektrumzavar,

a munkafüggőség,

az alkoholizmus,

a szerencsejáték-, illetve a drogfüggőség.

A szakmai hátteret húsz szakember adta a különböző történetek mellé: Keresztes Zoltán pszichiáter, Barcs Krisztina pszichológus, Harangozó Judit pszichiáter, Belső Nóra pszichiáter, Halmai Tamás pszichoterapeuta, Zilahi Tímea felnőtt klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus, Kökényes Marianna pszichiáter főorvos, Makai Gábor klinikai szakpszichológus, Pósa Lilla pszichológus, Zelena András magatartástudós, Lukács Liza krízistanácsadó szakpszichológus, Kovács Benedek logopédus, Tárnok Zsanett, a neuropszichiátriai zavarok szakértője, Faludi Béla szomnológus, Lisznyai Sándor klinikai szakpszichológus, Farkas Kinga kognitív idegtudományi kutató, Lipták Marcell munka- és szervezet-szakpszichológus, Trábert Attila addiktológus főorvos, Kapitány-Fövény Máté klinikai szakpszichológus, Dudits Dénes terápiás programigazgató.

A könyvhöz folytatott interjúk, beszélgetések alkalmával Bettinának szinte minden érintett elmondta, a legviszontagságosabb időkben az jelentette számára a legnagyobb segítséget, amikor rájött, hogy a problémáival nincs egyedül, és a helyzete nem egyedi, mások is keresztül mentek hasonló nehézségeken. Kollégánk szerint ezért fontos, hogy ezek a történetek minél többekhez eljussanak:

Sokszor ugyanis csak ilyen apró mozzanatok kellenek ahhoz, hogy valaki a gyógyulás útjára lépjen. Amennyiben valaki pusztán érdeklődőként, vagy szakértőként, hozzátartozóként olvassa a könyvet, sok hasznos információt találhat arra vonatkozóan, hogyan érdemes közelíteni az érintettekhez, mi az a viselkedés, illetve reakció, ami csak olaj a tűzre, amellett, hogy a történetek által számos tévhitről is lehull a lepel.

Mozgalom indult a közösségi médiában

A könyvben megszólalók többsége arcát adta a történetéhez (a képeket Papajcsik Péter, az Index fotósa készítette), bátran felvállalták problémáikat, nehézségeiket, elmesélték legsötétebb pillanataikat, de azt is, hogyan álltak fel, hogyan küzdenek. Bettina tapasztalata az, hogy azok a személyek, akik valamilyen mentális betegséggel, idegrendszeri zavarral vagy függőséggel küzdenek, sokszor még a saját családtagjaik, barátaik elől is titkolják a problémáikat, szégyellik és cikinek tartják.

Innen nézve még inkább lehengerlő a bátorság, amit a könyv szereplői tanúsítottak, széles közönség előtt vállalták életük legintimebb részleteit, nem törődve azzal, hogy a történetüket a rosszakarójuk, a szomszédjuk vagy akár a főnökük is elolvashatja. Az, hogy ezt meglépték, számomra azt jelzi, már sokkal jobb a helyzet, mint tizenöt-húsz évvel ezelőtt, de még mindig sok a stigma és a megbélyegzés ezen a területen.

Kollégánk ezért is indította el a könyvéhez kapcsolódóan a #nekemisvanmondanivalóm mozgalmat, amelyhez egy közösségi médiában közzétett poszttal bárki csatlakozhat, aki úgy érzi, neki is van egy saját története, amit megosztana.

Bettina azt mondja, a könyvében megszólalók részben megkönnyebbülést, többen egyfajta „nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek” – attitűdről számoltak be.

A szereplők most, hogy ezt meglépték, rájöhettek arra, nem is dőlt össze a világ, sőt az abszolút túlsúlyban lévő pozitív visszacsatolások sokaknak további magabiztosságot, erőt adtak.

Újságíróként leginkább arra kellett odafigyelni az interjúk során, hogy a szereplők még csak véletlenül se érezzék azt, ez öncélú projekt. Eleinte, még a cikksorozat elindítása előtt, Bettina rengeteg visszautasítást kapott.

Egy ilyen témánál nem szabad erősködni, tovább kell menni, és olyan embereket keresni, akik önként és örömmel veled tartanak az úton, én is ezt tettem. Fontos volt emellett a biztonság, hogy ne érezzék azt, nem szólhatnak bele az egyes tartalmi vagy vizuális kérdésekbe. Újra és újra biztosítottam őket arról, hogy nem a fejük felett dőlnek el hangsúlyos kérdések. Még a nyomdába küldés előtti napokban is felváltva telefonáltam és leveleztem minden közreműködővel, hogy »akkor az ő része tuti rendben lesz-e«. Számomra ezek az adminisztratív, egyeztetős körök jelentették az egész folyamatban a legnagyobb kihívást.

Egyértelmű üzenet a társadalomnak

A könyv fülszövegében az olvasható, hogy a mentális panaszok, zavarok, illetve függőségek témája jobbára elhallgatott a hazai sajtóban. Bettina szerint az elmúlt években már sokat javult a helyzet:

A mentális egészség fontos téma lett, és ez remek, mert aki segítséget szeretne kérni, jó eséllyel talál információt arra vonatkozóan, ezt hol teheti meg. Hús-vér történetekből ugyanakkor még mindig nincs elég, »a színfalak mögé látás« csak ritkán valósul meg. Szerintem sokan azért nem nyúlnak hozzá ezekhez a témákhoz, mert jogilag is nagy kitettséggel, kockázattal jár, hiszen valós személyek érzékeny, egészségügyi adataival kell dolgozni, és azt úgy tálalni, hogy az senki számára ne legyen bántó.

Bár a Máshogyan ugyanúgy még csak nemrégiben jelent meg, Bettina már kapott olvasói visszajelzéseket:

»Egy nap alatt kiolvastam«, »Nem tudtam letenni« – szerintem minden író ilyen reakciókat szeretne kapni a könyvével kapcsolatban. Szerencsére már én is kaptam több ilyen visszajelzést, és persze ez fantasztikus érzés. Sokan kiemelték azt is, hogy a könyvbe belelapozva őszintén megdöbbentek a valódi arcok láttán, sokan nem hitték, hogy lesznek, akik bevállalják az ilyen szintű kitárulkozást. Az olvasók döbbenete egy egyértelmű üzenet a társadalmunk felé arról, hogy bizony van még hova fejlődnünk. Jó lenne egy olyan világban élni, ahol a problémák nyílt felvállalása és a segítségnyújtás nem egy extrém, egyedi cselekedet, hanem a mindennapok természetes része.

Felismerni, hogy mi zajlik odabent

Kollégánk, Bettina 2023-ban elnyerte a Junior Prima díjat ismeretterjesztés és média kategóriában. A díj átvétele után mondott beszédében úgy fogalmazott:

Különösen fontos kapaszkodókat nyújtani a médiafogyasztóknak olyan időkben, amikor a világunk egyre kaotikusabb. A közösségi médián keresztül percről percre követhetjük a háborúkat, miközben folyamatosan azon kattogunk, vajon jó ötlet-e ennyi időt tölteni az online térben. Millió inger ér bennünket, hatalmas a zaj, ezer helyről szerezhetünk információt, és ezt meg is tesszük, krízis idején mindig megnő a tájékozódás iránti igény, a hírek habzsolása közben azonban nagyon gyakran elfelejtünk megállni, befelé figyelni, felismerni, hogy mi zajlik odabent. Még egyszer köszönöm a szerkesztőségnek, hogy közösen egyre nagyobb teret engedünk a mentális egészség köré csoportosuló cikkeknek, és még egyszer köszönöm a zsűrinek, hogy visszajelzést adtak arról, hogy ez egy jó irány, érdemes ezekkel a témákkal foglalkozni.

2024-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem szervezésében megtartott 29. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferencián az Ébredések Alapítvány által létrehozott Antistigma-díjban részesült, amellyel azokat az újságírókat, szakembereket, érintetteket tüntetik ki, akik írásaikkal, munkájukkal a mentális zavarokkal élők megbélyegzése, diszkriminációja ellen küzdenek.

Holló Bettina: Máshogyan ugyanúgy – Hétköznapi emberek, különleges sorsok

Kiadó: Inda Press Kft. 2024

244 oldal

A könyv szerkesztője és a cikk szerzője az Index főmunkatársa.

