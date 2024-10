Átutazta az óceánt, és az USA szemébe mondta, valamit nagyon rosszul csinálnak

Talán nem túlzás, amikor azt mondjuk, hogy a KALEO a valaha volt egyik legsikeresebb izlandi zenekar. Ez elsőre nem biztos, hogy nagy dolognak tűnik, tekintve, hogy egy nagyjából 400 ezres lakosságú országról beszélünk, de a modern blues-rockban utazó formáció jó pár világslágert dobott ki nagyjából tízéves fennállásuk alatt és megjárták számos ország arénáit, stadionjait, fesztiváljainak nagyszínpadait.

November elején induló Payback Tour című koncertsorozatuk révén hazánkba is ellátogatnak, amiről a csapat frontembere, Jökull Júlíusson, becenevén JJ mesélt nekünk:

Elhozzuk a legújabb dalainkat is, mert nagyon kíváncsiak vagyunk a rajongók reakcióira. A rock and roll templomává tesszük a helyszínt, ahol egy igazán pörgős showt tolunk majd.

A zenekar épp közelgő új lemezüknek a felvezető turnéját tolja, az albumról már több dal kikerült a streaming oldalakra, akár a Lonely Cowboy című szám, vagy a koncertek ráadásában elhangzó Rock N Roller, ami eddig nem jelent meg stúdióváltozatban.

Bár ez a két szám nem nagyon lép ki a KALEO-tól megszokott stílusi korlátokból, az új album némiképp más lehet az eddigiekhez képest az előzetesen megjelent két dalt tekintve, amelyek némiképp rendhagyó alkotások.

– fogalmazott kérdésünkre Júlíusson. Egyik frissen megjelent daluk a Sofðu Unga Ástin Mín anyanyelvükön szól, ami a ritkaság az egyébként angolul játszó zenekartól. Az énekes erről azt mondta:

Nem beszélhetünk váltásról, hisz mindig is angolul írtam dalokat. Anno kiadtam, egy számot izlandiul, de azt a szöveget sem én írtam, egy régi verset vettem elő. A mostanival együtt már két dalom is van az anyanyelvemen, de ezek közül egyik sem saját szöveg. Régi szövegek, amiket feldolgoztam. Azért is vettem elő őket, hogy a nyelvemet életben tartsam, hisz a legrégebbi ma is beszélt nyelvek egyikéről van szó. Mint számos más nyelv esetében nálunk is nehézség, hogy a kölykök egyre inkább átállnak az angolra. A most kiadott szám sokat jelent nekem, az egyik legrégebbi dal Izlandon, egy altató, talán az első dal, amit hallottam.