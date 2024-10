A fogadóirodák már nem tartják esélyesnek az egyik leghíresebb magyar írót

Az angolszász fogadóirodák idén is bődületes esélylatolgatásba kezdtek, már ami az irodalmi Nobel-díj 2024-es várományosát illeti. Krasznahorkai Lászlót még mindig az egyik legesélyesebb írónak tartják, Nádas Péter neve azonban hosszú évek után először tűnt el a fogadóirodák listáiról, ami akár kifejezetten jó ómen is lehet a magyar olvasóknak.

2024. október 10-én, közép-európai idő szerint 13:00-kor jelentik be, hogy idén ki kapja az irodalmi Nobel-díjat. 2023-ban – rendhagyó módon – igaza volt a brit és amerikai fogadóirodáknak, hiszen az általuk legesélyesebbnek tartott norvég író, Jon Fossé lett a legrangosabb elismerés. Kérdéses, hogy idén is igazuk lesz-e.

Már tavaly is alaposan körbejártuk az irodalmi Nobel-díj kérdéskörét, a londoni és New York-i fogadóirodák pedig két magyar szerzőt, Krasznahorkai Lászlót és Nádas Pétert is a lehetséges befutók között látták.

Egy író lehet akármennyire népszerű, a neve hiába áll hosszú hetekig a fogadóirodák listáinak élén, legtöbbször puszta spekuláció, hiszen az irodalmi Nobel-díj odaítélésekor ennek semmi jelentősége nincs. A legfontosabb, amit tudunk, hogy nem tudunk semmit

– mondta akkor a magyar írók esélyeit latolgatva Sárközy Bence, a Libri Könyvkiadó Kft. ügyvezetője és kiadási igazgatója. „A fogadóirodák minden évben közzéteszik az általuk esélyesnek mondott szerzőket. Bájos, ahogy ezt a sajtó leköveti. Persze újságja és hírcsatornája válogatja, hogy ki veszi komolyabban és ki nem. Ezek azért mégis csak fogadóirodák, nagyobb jelentőséget nem kell nekik tulajdonítani, mint a Tippmixnek” – tette hozzá Sárközy Bence.

Krasznahorkai László Kossuth-díjas író Friderikusz Sándor podcastjában tavaly december 14-én reagált arra, hogy a fogadóirodák évek óta Nobel-díj-várományos szerzőként tartják számon.

Az egészen zavarba ejtően nevetséges, ahogy a magyar sajtó, média bánik a szerintük irodalmi Nobel-díjra esélyesekkel. Tudniillik ezekről az emberekről nem tudjuk, hogy tényleg esélyesek-e a Nobel-díjra

– mondta Krasznahorkai, hozzátéve, hogy a fogadóirodák esélylatolgatásának semmi köze a stockholmi akadémián zajló folyamatokhoz.

Persze igazat kell adnunk Sárközy Bencének és Krasznahorkai Lászlónak is, de a sors fintorának (vagyis a Svéd Királyi Tudományos Akadémiának) köszönhetően 2023-ban a fogadóirodáknak lett igazuk. A kortárs irodalom rajongóinak már a tavalyi anomália miatt is érdemes egy kósza pillantást vetniük a fogadóirodák idei esélylatolgatására.

Ki lehet az idei befutó?

A fogadóirodák idén a legesélyesebbnek Can Xue kínai írónőt tartják. A 71 éves alkotónak magyar nyelven eddig nem jelent meg kötete. Szintén a potenciális Nobel-díj-várományosok között tartják számon Gerald Murnane ausztrál és César Aira argentin írót. A The Guardian összesítése szerint a díjra esélyesek közé tartozik a Magyarországon is nagy népszerűségnek örvendő Murakami Haruki, a kultikus Súlyszivárvány szerzője, Thomas Pynchon, valamint A Szolgálólány meséje írója, Margaret Atwood.

A fogadóirodák szerint Ko Un, Michel Houellebecq, Karl Ove Knausgård, Ljudmila Ulickaja, valamint a korábban szintén a legesélyesebbek közé sorolt Mircea Cartarescu is jó oddsokkal várhatja a Svéd Királyi Tudományos Akadémia csütörtöki bejelentését.

De mi a helyzet világhírű magyar művészeinkkel?

A fogadóirodák idén is a legesélyesebb írók közé sorolják Krasznahorkai Lászlót, Nádas Péter ugyanakkor hosszú évek után először nem szerepel a listáikon. Pedig lenne nagy meglepetés, ha idén olyan alkotó kapná az irodalmi Nobel-díjat, akire egyáltalán nem számítanak a fogadóirodák. Tehát akkor jó jelnek is tekinthetjük, hogy a Kossuth-díjas írót nem tartják idén esélyesnek.

Ön szerint ki lesz a következő irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László

Nádas Péter

Ko Un

Can Xue

Gerald Murnane

Murakami Haruki

Thomas Pynchon

Margaret Atwood

Mircea Cartarescu

Michel Houllebecq

Ljudmila Ulickaja

(Borítókép: Nádas Péter a Jelenkor Kiadó budapesti irodájában 2017. április 4-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)