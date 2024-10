Autóbalesetben meghalt a 17 éves zenész, Nell Smith

17 éves korában meghalt Nell Smith kanadai zenész, aki az amerikai The Flaming Lips rockbandával való együttműködéséről vált ismertté. A lány halálát Simon Raymonde, a Cocteau Twins zenekar egykori basszusgitárosa erősítette meg az Instagramon hétfőn.

Bár Raymonde nem tett említést a halál okáról, a The Flaming Lips frontembere, Wayne Coyne az oregoni Portlandben tartott vasárnapi koncertjén közölte, hogy Smith autóbalesetben vesztette életét – írja a Sky News.

Raymonde képeket is megosztott Nellről, és azt írta: „Mindannyian megdöbbenve és lesújtva értesültünk művészünk és kedves barátunk, Nell Smith hirtelen és tragikus haláláról, a hétvégén, Brit Kolumbiában. „Nell mindössze 17 éves volt, és első szólólemeze 2025 elején jelent volna meg” – írta.

Nell Smith első kiadványa egy Nick Cave-dalok feldolgozásaiból álló album volt, amelyet a Bella Union társművészeivel, a The Flaming Lipsszel vett fel 2021-ben Where The Viaduct Looms címmel.