Simon Márton: Az összeomlás hosszú ideig része volt az életemnek

A Müpa az elmúlt időszakban kiemelt figyelmet fordított arra, hogy még intenzívebben nyisson a fiatalok felé, ezért idén is megrendezte az Egyetemi Napot, aminek köszönhetően a felsőoktatásban tanulók ingyen vehettek részt izgalmas kulturális programokon. A 2024. október 2-án megrendezett eseményen napjaink egyik legnépszerűbb szerzője, Simon Márton is részt vett, aki az Üvegteremben „nyílt meg” a közönségnek. A beszélgetésen szó volt új, Hideg Pizza című verseskötetéről, az apaságról, a fiatalkori szenvedésről, valamint az idő relativitásáról is.