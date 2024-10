Csík János kilép a Csík Zenekarból, súlyos autóbalesete miatt nem tudja tartani a frontot

Csík János a HetiVálasz podcast friss adásában jelentette be csütörtökön, hogy kilép az általa 1988-ban alapított Csík Zenekarból. Búcsúzóul 60. születésnapján, december végén áll színpadra az együttessel.

Csík János elmondta, az intenzív alkotói munkát már nem tudja csinálni, „eltelt rajta az idő”, és a több mint 20 évvel ezelőtti súlyos autóbalesete miatt is egyre nehezebb tartania a frontot. Ugyanakkor vendégelőadóként szívesen részt vesz még az együttes életében.

Majorosi Marianna Kossuth-díjas énekes elárulta, hogy Csík János már egy évvel ezelőtt szólt a zenekari tagoknak, hogy ki szeretne lépni, ám a végleges döntés és a pontos dátum csak most született meg.

Az adásban arról is szó esett, hogy az együttes ennek ellenére nem oszlik fel. Egy ideje már készültek a változásra, és próbáltak pozitívan hozzáállni a helyzethez. Kerestek egy fiatal népzenészt, Gál Tibort, „aki nagyon jól énekel és hegedül”, emellett népzenét tanult, ő lép a Kossuth-díjas zenész helyébe.

Csík János beleegyezett, hogy az együttes neve Csík Zenekar maradjon, hiszen ez az a brand, amit a 36 év alatt felépítettek, és sok munkájuk van benne, és a név a közönségnek is biztosíték arra, hogy amit eddig csináltak, tovább fog folytatódni egy kis változással – mondta Majorosi Marianna.

Csík János szerint mindenütt kell az embernek változás az életében. „Biztos, hogy ilyenkor összeszorul a szívem, és a jövőben is össze fog szorulni. De úgy hiszem, ez szükséges. Engem is megkérdeztek, hogy támogatom-e Gál Tibort, és azt mondtam, hogy őt javaslom erre a feladatra” – fogalmazott a Kossuth-díjas zenész.

A zenekar tagjai szomorúan, de tudomásul vették a döntést

A podcast megjelenése után a Csík Zenekar közleményt adott ki, amelyben azt írták, a hátralépésről szóló döntést Csík János maga hozta meg. Eddigi élete több mint felét a Csík Zenekar határozta meg. Nagyon hálás a csapatnak, amelyet vezethetett, és amely őt is megtartotta. Most azonban számot vetett fizikai teljesítőképességével, és úgy látja, hogy azt az intenzív munkát, az évi több tízezer kilométernyi utazást, százas nagyságrendű fellépést már nem tudja vállalni, amivel a kivételesen sikeres Csík Zenekar élete örvendetesen együtt jár.

Mi, a zenekar tagjai – miközben hálásak vagyunk Csík János harminchat éven át tartó lendületéért és jelenlétéért – igazi barátként, szomorúan, de tudomásul vettük ezt a döntést. Fájó szívvel, de épp azért tudjuk elengedni Jánost, mert szeretjük őt és értjük a döntését

– áll a közleményben.

Azt írták, a Csík Zenekar azt a hagyományt viszi tovább, amelyet megteremtett és képviselt. Hónapok óta velük próbál és játszik Gál Tibor barátuk, akiben megtalálták azt a friss erőt és dinamizmust, amely prímássá és énekessé tehet valakit. Tibor korábban a Felszállott a páva műsorában Az év legjobb férfihangja díját kapta, később pedig a Sarjú Bandával lépett fel. Hozzátették, Tibor elképesztően gyorsan tanul, fiatal kora ellenére olyan tapasztalt és virtuóz muzsikusnak mutatja magát, akiben bízni tud a zenekar és – Szabó Attila mellett – szívesen fogadja el prímásának is.

Csík János pedig úgy fogalmazott: „Több mint harminchat évet töltöttem a zenekar megtartásával, életével, ez több, mint a fél életem. Nem könnyű ettől elszakadnom, irgalmatlanul nehéz döntés volt, de be kell látnom a realitásokat. Drága barátaim, nem én vagyok a Csík Zenekar. Alapító, az vagyok, meg tag, meg prímás, az vagyok. De az, ami harminchat év alatt létrejött, felépült, az az egész csapatot jelenti. A népzenét is, és azt a feldolgozáskultúrát is, amelyet Attila hozott a zenekarba. Szabó Attilának köszönhető, hogy a Csík Zenekar neve ma már egybeforrott az igényes, valódi többletértéket hordozó zenei feldolgozásokkal is. Nyugodt vagyok: a Csík Zenekar továbbra is Csík Zenekar marad.”