Döntse el ön, kik legyenek a Highlights of Hungary idei győztesei!

Eddig több, mint 35 ezer szavazat érkezett az idei Highlights of Hungary jelöletekre. De még senki sem késett le, hiszen szavazni 2024. október 20-ig lehet. Így dőlhet el, hogy kik nyerik az idei évad Highlights díjait. Egy biztos, 2024-ben is olyan emberekre szavazhatunk, akik életükkel, munkásságukkal példát mutatnak nekünk.

A Highlights of Hungary 2013 óta minden évben felkutatja azokat a személyeket és közösségeket, akik valamiben egészen kiemelkedőt, példaértékűt alkottak. A teljesítmények mögött természetesen mindig ott van az ember, aki szívvel-lélekkel cselekszik, hogy teljesítse választott küldetését.

Csak a közönségszavazaton múlik, hogy kik nyerik A három közönségdíjat és a vele járó 2-2 millió forintot, a szervezők szerint ezért érdemes még ma a kedvenceikre szavazni.

A Highlights jelöltekről szóló hírek információk hitelesek és egészen biztosan a pozitív életszemléletet sugallnak. Fel lehet fedezni, hogy hányféleképpen lehet jót tenni, a közösség javát szolgálni, akár a sport, a zene vagy akár a tudomány által. Mindannyiuk olyan alkotó, akiknek az elsődleges célja, hogy a szűkebb vagy tágabb közösségeiket szolgálják.

A jelöltekkel készült anyagok nem pátoszosak, hanem természetesek, nevezhetnénk akár hétköznapinak is. A szereplőkkel azért könnyű azonosulni, mert egyszerűen emberiek. Nincsenek sztáralűrök, kemény munka van, és alázat. A Highlights jelöltek a sikert pedig nem pénzben, hatalomban vagy hírnévben, hanem emberi értékekben mérik.

A díj idei jelöltjeit kétrészes cikkben ismerhetik meg az Indexen, most pedig a nagyközönség véleményét kéri ki a szervezők, hogy megtalálhassák a legnépszerűbbeket a kiválóságok között. November közepén aztán ünnepélyes keretek között jelentik be, hogy kik kapták a legtöbb szavazatot.

Az évad nagykövetei nem mások, mint Almási Kitti, Borbás Marcsi, Gyurta Dániel, Lackfi János és T. Danny. A nagykövetek már nyáron kiválasztották a számukra legkedvesebb, kiváló teljesítményeket, így kialakult a Higlights of Hungary 2024-es mezőnye, a jelöltek kiválasztásához pedig követőik ajánlásait, segítségét kérték. A sajátjaik mellett összesen 632 ajánlást gyűjtöttek össze.

T Danny rapper elmondta, hogy a jelöltjei kiemelkedő teljesítményt mutatnak az innováció, a kreativitás és a közösségi értékteremtés terén, így figyelemre méltóak különböző szakterületeken, ezért is választotta őket. „Ezzel a díjjal nemcsak elismerjük a már elért eredményeket, hanem ösztönözzük is a további fejlődéseket és az új ötletek megvalósítását.”

A jelöltekről ebben, és ebben a cikkünkben írtunk bővebben. De ha valaki közelebbről szeretné megismerni őket, a www.highlightsofhungary.hu címen, illetve a Highlights of Hungary Faceboook oldalán elérhető rendezvényeken valamelyikén személyesen is megteheti.

