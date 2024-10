Han Kang dél-koreai írónő kapta idén az irodalmi Nobel-díjat

Nem várt meglepetés az idei irodalmi Nobel-díj átadásakor: a dél-koreai írónő, Han Kang kapta az elismerést. A szerző a történelmi traumákat feldolgozó, az emberi élet törékenységét feltáró intenzív költői prózáért kapta a díjat.

Han Kang életművében a szerző és az olvasó is történelmi traumákkal és láthatatlan szabályrendszerekkel szembesül. Az írónő minden művében rámutat az emberi élet törékenységére. Egyedülállóan érzékeli és érzékelteti a test és lélek, az élők és a holtak közötti összefüggéseket, költői és kísérletező stílusával a kortárs próza megújítója lett.

A szerzőnek eddig két könyve jelent meg magyarul a Jelenkor Kiadó gondozásában. A Növényevő (ford. Kim Bogook és Németh Nikoletta) és a Nemes teremtmények (ford. Kiss Marcell) szerzőjének új könyve, a Görög leckék 2025 tavaszán jelenik meg Kiss Marcell fordításában.

Nem számítottak rá

Han Kang nem tartozott a favoritok közé. A fogadóirodák idén a 71 éves Can Xue kínai írónőt tartották a legesélyesebbnek. A szerzőnek eddig nem jelent meg magyar nyelven kötete. A potenciális várományosok között szerepelt Gerald Murnane ausztrál és César Aira argentin író is, valamint a hazánkban is nagy népszerűségnek örvendő Murakami Haruki, Thomas Pynchon és A szolgálólány meséje írója, Margaret Atwood is.

A fogadóirodák szerint Ko Un, Michel Houellebecq, Karl Ove Knausgård, Ljudmila Ulickaja, valamint a korábban szintén a legesélyesebbek közé sorolt Mircea Cartarescu is jó oddsokkal várhatta a csütörtöki bejelentést. A magyarok közül Krasznahorkai Lászlót még mindig az egyik legesélyesebb írónak tartják, Nádas Péter neve azonban hosszú évek után először tűnt el a fogadóirodák listáiról.

A Nobel-díj története

Az irodalmi Nobel-díjat először 1901-ben osztották ki, idén már 117. alkalommal ítélték oda. A kitüntetést hétszer – 1914, 1918, 1935 és 1940–1943 között – nem adták oda senkinek, a 2018-as díj bejelentését pedig az akadémiát megrázó botrány miatt 2019-re halasztották.

A kitüntetettek száma eddig 120, ugyanis négy alkalommal megosztva ítélték oda a díjat. 1904-ben a francia Frédéric Mistral és a spanyol José Echegaray, 1917-ben a dán Henrik Pontoppidan és Karl Gjellerup, 1966-ban az izraeli Smuél Joszéf Agnon és a német Nelly Sachs, 1974-ben a svéd Harry Martinson és Eyvind Johnson kapta az irodalmi Nobelt.

Az irodalmi Nobel-díjat általában az életműért ítélik oda. A Svéd Királyi Tudományos Akadémia azonban kilencszer kiemelte a kitüntetett egy alkotását:

Theodor Mommsen: A rómaiak története (1902),

Carl Spitteler: Olimpiai tavasz (1919),

Knut Hamsun: Az anyaföld áldása (1920),

Wladyslaw Reymont: Parasztok (1924),

Thomas Mann: A Buddenbrook ház (1929),

John Galsworthy: A Forsyte Saga (1932),

Roger Martin du Gard: A Thibault család (1937),

Ernest Hemingway: Az öreg halász és a tenger (1954),

valamint Mihail Solohov: Csendes Don (1965) című művét.

(Borítókép: Han Kang 2016. augusztus 17-én Edinburghban, Skóciában. Fotó: Roberto Ricciuti / Getty Images)