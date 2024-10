Lassan ebből is óriási balhé kerekedik: Demeter Szilárd válasza Ungár Péternek

„Furcsa fogalmai lehetnek Ungár Péternek a teljesítményről. Azt nem bánom, ha kétbites ellenzéki politikusok az »annál rosszabb a tényeknek«-gyakorlat alapján megalapozatlanul kritizálnak, négy kétharmad se tanította meg őket a valóságban élni.”

Így kezdődik az LMP társelnökének szóló válasz, amelyet Demeter Szilárd, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke az Indexnek elküldött. A vita onnan ered – amint azt az Index elsőként megírta –, hogy a magyar nyelvű folyóiratok támogatási rendszerét is érinti az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt 130 pontos határozatcsomag, amely több kiemelt beruházás esetében rögzíti, hogy nem ad rá többletforrást. Ez az jelenti, hogy 1 milliárd 800 millió forintos többlettámogatástól esett el a szcéna.

Demeter Szilárd válaszát így folytatta: „De Ungár Péter alkotó ember, s mint költő-politikus – feltételezem – nyitott szemmel jár.

Semmi mást nem kell tennie, mint összevetni a Petőfi Irodalmi Múzeum 2019-es és 2024-es állapotát ahhoz, hogy képet alkothasson a főigazgatói teljesítményemről (minden mást most nem is kezdek sorolni, mert minek, nem azért csináltam, hogy Ungár Péter megdicsérjen). Szívesen vendégül látom ismét (a főigazgatói irodába vezető utat már ismeri), egyúttal meghallgatom a magyar folyóiratkultúrát erősítő javaslatait is – miután felmutatta az elmúlt években általa megrendelt folyóiratok kapcsán az előfizetői szelvényeket. Mert, mondjuk, kezdhetné így is a folyóiratok megmentését