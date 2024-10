Nick Cave-képregény jelenik meg a zenész budapesti koncertjére időzítve

Az Uram, kegyelmezz című képregény Reinhard Kleist világhírű német grafikus, képregényrajzoló félig biográfiai, félig mítoszteremtő elemekkel tűzdelt műve – számolt be az MTI a Troubadour Books kiadóra hivatkozva.

A kötet bemutatója a Nick Cave & the Bad Seeds Sportarénába szervezett koncertje előtt egy nappal, október 12-én 17 óra 30 perckor lesz a fővárosi Nemdebárban, Csordás Dániel illusztrátor és képregényrajzoló, Pritz Péter, a képregény fordítója, valamint György Zoltán, a Troubadour Books Kiadó képregényszakosztálya, a Troubadour Comics vezetője részvételével.

Mint a bemutató ajánlója kiemelte, a róla szóló képregényről maga Nick Cave is elismerően nyilatkozott, mondván:

Féligazságok és teljes kitalációk füzére, de mégis közelebb áll az igazsághoz, mint bármelyik biográfia.

Az október 12-i eseményen a másnapi koncertre Nick Cave zenéivel lehet hangolódni, Dj Láthatatlannal.

A Nick Cave & the Bad Seeds tizennyolcadik stúdióalbuma, a Wild God augusztus végén jelent meg; az új anyaghoz kapcsolódó turné szeptemberben indult Németországban; a budapesti a koncertsorozat tizedik állomása.

Nick Cave pályafutása a Boys Next Door nevű gimnáziumi punkzenekarban indult Ausztráliában, majd a Birthday Partyban folytatódott a nyolcvanas évek elején. A székhelyét Londonba áthelyező együttes felbomlása után az énekes-dalszerző 1983-1984 fordulóján alakította meg a Nick Cave & the Bad Seedst, 1984-ben jelent meg From Her to Eternity címmel a bemutatkozó stúdióalbum.

Cave és zenekara újraértelmezte a bluest, a gospelt és a countryt, és ezeket sajátos sötét és artisztikus keretbe helyezte.

A menet közben számos tagcserén átesett zenekar a nyolcvanas években egy ideig Berlinben működött.

A kilencvenes évek legelején a dalszerző – aki sikeresen szakított korábbi drogfüggőségével – Sao Paolóba költözött, ott készült a The Good Son című album (1990), majd következett az 1997-es The Boatman's Call, amelyet Nick Cave és a brit dalszerző-énekesnő, PJ Harvey rövid románca inspirált.

A már hosszú ideje az angliai Brightonban élő Nick Cave a 2000-es és a 2010-es években is kiváló lemezeket jelentetett meg, miközben két anyag erejéig Grinderman néven garázsrockos mellékzenekart is alakított. Számos filmzenét (A préri urai, Távol az emberektől, Gyilkos nyomon) és regényeket írt (És meglátá a szamár az Úrnak angyalát; Bunny Munro halála – mindkettő magyarul is megjelent), a közelmúltban pedig egy vele készült interjúkötet is napvilágot látott, amely Hit, remény és vérontás címmel szintén olvasható már magyarul.

A Nick Cave & the Bad Seeds az elmúlt három évtizedben számos alkalommal lépett fel Magyarországon (kétszer a Sziget fesztiválon is), legutóbb 2018 júniusában járt itt, szintén a Sportarénában.

Cave állandó alkotótársa és legjobb barátja, Warren Ellis nemrégiben interjút adott a hvg.hu-nak, és többek között a Wild God elkészítéséről is elárult néhány kulisszatitkot. Nick Cave 67. születésnapja alkalmából rövid portrécikket közöltünk a zenész-előadóról.

(Borítókép: Nick Cave 2022. augusztus 28-án Londonban, Angliában. Fotó: Jim Dyson / Getty Images)