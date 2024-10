Kihirdettük a tíz legjobbat, most mutatjuk a XXI. század legjobb regényeinek teljes listáját

Az Index kulturális rovata arra vállalkozott, hogy megtalálja a XXI. században kiadott tíz legkiválóbb magyar regényt. Már a cikk ötletének születése idején élből elvetettük, hogy mi magunk állítsuk össze a top 10-es listát, ezért megkerestünk több mint negyven kiváló és meghatározó kritikust, irodalmárt, szakértőt, irodalomtudóst, hogy hozzáértésükkel segítsék munkánkat. Közülük 18-an elfogadták az Index felkérését, összeállították és megosztották velünk saját top 10-es listájukat. Az eredményeket kiértékeltük, a végeredményt már kihirdettük.

76 műre szavaztak

Egyszerű, de megbízható módszert választottunk a kiértékeléshez, az Index nagy top 10-es listájának létrehozásához. A listák első helyezett regényeinek minden esetben tíz pontot adtunk, a második helyezetteknek pedig kilencet, és így tovább egészen a tizedik helyezett kötetig, amely már csak egy pontot kaphatott. Értelemszerűen a szakemberek listái alapján legtöbb pontot összegyűjtő könyvek kerültek be a top 10-be. Az általunk felkért kritikusok, irodalmárok, szakértők és tudósok munkáját, segítségét ezúton is köszönjük. Összesen 76 regényt jelöltek, ezt most az olvasókkal is megosztjuk.

Esterházy Péter: Harmonia Caelestis Nádas Péter: Párhuzamos történetek Spiró György: Fogság Krasznahorkai László: Báró Wenckheim hazatér Borbély Szilárd: Nincstelenek Bodor Ádám: Verhovina madarai Visky András: Kitelepítés Nádas Péter: Rémtörténetek Nádas Péter: Világló részletek Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka Bartók Imre: Jerikó épül Esterházy Péter: Egyszerű történet vessző száz oldal – a Márk változat Zoltán Gábor: Orgia Vida Gábor: Egy dadogás története Dragomán György: Fehér király Tompa Andrea: Fejtől s lábtól Esterházy Péter: Hasnyálmirigynapló Németh Gábor: Egy mormota nyara Tompa Andrea: Sokszor nem halunk meg Garaczi László: Arc és hátraarc – Egy lemur vallomásai 3. Milbacher Róbert: Keserű víz Závada Pál: A fényképész utókora Barnás Ferenc: A kilencedik Darvasi László: Virágzabálók Kemény Lili: Nem Bartók Imre: A patkány éve Bartók Imre: Lovak a folyóban Bereményi Géza: Magyar Copperfield Oravecz Imre: A rög gyermekei (trilógia) Spiró György: Tavaszi tárlat Barnás Ferenc: Másik halál Danyi Zoltán: A dögeltakarító Dragomán György: Máglya Krusovszky Dénes: Akik már nem leszünk sosem Kukorelly Endre: Tündérvölgy Kun Árpád: Boldog Észak Márton László: Minerva búvóhelye Ménes Attila: Amerre járok védtelen Csaplár Vilmos: Hitler lánya Garaczi László: Weszteg Györe Balázs: Halálom után eltüzelni! Kertész Imre: Felszámolás Krasznahorkai László: Herscht 07769 Sepsi László: Termőtestek Totth Benedek: Holtverseny Berta Ádám: Magamat rajzolom középre Háy János: A mélygarázs Kiss Tibor Noé: Beláthatatlan táj Nagy Gabriella: Elviszlek Amerikába Spiró György: Diavolina Térey János: Paulus Tompa Andrea: Omerta Bartis Attila: A nyugalom Centauri: Jégvágó Garaczi László: Hasítás Kondor Vilmos: Budapest noir Láng Zsolt: Bolyai Mán-Várhegyi Réka: Mágneshegy Szabó Magda: Für Elise Térey János: Káli holtak Bartis Attila: A vége Kiss Tibor Noé: Inkognitó Ménes Attila: Folyosó a Holdra Oravecz Imre: Ondrok gödre Szécsi Noémi: Kommunista Monte Cristo Szécsi Noémi: Nyughatatlanok Szilasi László: A harmadik híd Szilasi László: Szentek hárfája Bognár Péter: Minél kevesebb karácsonyt György Péter: Apám helyett Háy János: Mamikám Schein Gábor: Megleszünk itt Térey János: Boldogh-ház Veres Attila: Odakint sötétebb Egressy Zoltán: Lila csík, fehér csík Kondor Vilmos: Második Magyar Köztársaság

Az Index top 10-es listájának létrehozásában: Adan Kovacic, Bazsányi Sándor, Bedecs László, Benedek Szabolcs, Havasréti József, Hegedűs Claudia, Hegyi Pál, Horváth Eve, Jánossy Lajos, Kerber Balázs, Kolozsi Orsolya, Margócsy István, Milbacher Róbert, Radnai Dániel, Radnóti Sándor, Smid Róbert, Vass Norbert és Visy Beatrix működött közre, munkájukat ezúton is köszönjük.

Hamarosan pedig az olvasók szavazhatnak, hogy a felsoroltak közül szerintük mely regények vannak a legjobbak között.

