Ez az első lépés a profizmus felé

A kezdeményezést az Artisjus indította a 2024-es Dalszerzők napja alkalmából. Tavalyi felmérésükből kiderült, hogy a náluk regisztráló új alkotóművészek jelentős része a harminc és húsz év alatti közegből érkezik, így az idei ünnepet a hazai zenekultúra utánpótlásának szentelték. Ismert előadókat kértek fel, hogy látogassanak el egykori általános- és középiskoláikba ahol koncertet adtak, a dalok születéséről és az alkotás élményéről meséltek a diákoknak.

Ez egy nagyon izgalmas és bonyolult korszak az ember életében, de talán pont ezért is nagyon fontosak a gimis évek. Egyszerre lehet fejlődni különböző készségekben és érzelmileg is. Aki már korábban is tanult zenét, az egyre inkább meg tudja tölteni a zenét élettel, aki pedig most kezdi, az még nincs lekésve semmiről. Mindig is volt, és lesz is olyan, akit nem ragadnak meg ezek a dolgok, de hát jól is van ez így – mindenki másban és máshogyan talál örömet a középiskolában, az életében. A nagy többséget azért szerintem meg lehet szólítani, és van is kedvük elmerülni ebben a különleges világban