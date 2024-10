A Magyar Színházi Társaságnak két cikluson át volt elnöke Keszég László rendező, aki már korábban jelezte, hogy nem indul újra a tisztségért. A még hivatalban lévő elnökség a tagság véleménye alapján két elnökjelölt meghallgatását javasolta: Bodor Johannáét és Léner András rendezőét. Programjukat előzetesen írásban is megismerhették a tagszervezetek. Az október 14-i tisztújító közgyűlésen személyesen is beszéltek arról, hogyan képzelik el a Magyar Színházi Társaság jövőjét, feladatait.

A Magyar Színházi Társaság tagjai – az elhangzottak figyelembevételével –

Elnöki mandátuma 2029. október 13-ig tart - tájékoztatta az Indexet a Magyar Színházi Társaság.

Bodor Johanna a közgyűlésen arról is beszélt:

A szakmánk, hivatásunk megbecsülése erősen csökkent: erre kihívásként tekintek. Tisztában vagyok ennek a szervezetnek a több évtizedes múltjával. Ez az intézmény is nemzeti érték – elvitathatatlanul az. (…) Én összehozó ember vagyok, akiben erős a szociális érzékenység és szenvedélyesen szereti, ha egy rendszer igazságosan, korrektül és határozottan működik. Helyesnek tartom és hinni akarok abban, hogy ez a közös érdekeket képviselő szakmai társaság érvényesítheti a jogosultságait és elvégezheti a feladatát azok érdekében is, akik nem ehhez a közösséghez tartoznak. Ugyanis a szakmaiság nem ismer oldalakat. A szakma érdekeinek teljes körű, fáradhatatlan és felelős képviselete kulcskérdés, hiszen nemcsak ránk, de a jövő generációjára is hatással van. Nekünk kell példát mutatni azoknak, akik utánunk következnek. Mindannyian tudjuk, hogy a jelenlegi helyzetben minden milliméternyi megerősödés életbevágó a méltó fennmaradás érdekében. Sokkal nagyobb szükségünk van egymásra, mint gondolnánk.