Horváth Lajos Ottó nem mindennapi szereppel tér vissza a színpadra

Mint korábban megírtuk, Horváth Lajos Ottó még 2023 novemberében szenvedett súlyos balesetet pályatársával, Szász Júliával együtt a Nemzeti Színházban egy előadás közben. A zuhanás következtében eltört a lába, a válla, a térde, és a lábfeje is súlyosan sérült. Később kiderült, hogy maradandó sérülései lettek, a jobb kezét már soha többé nem fogja tudni behajlítani, valamint a szorítóereje is nagy százalékban csökkent. Felépülését követően a Nemzeti Színháztól is búcsút mondott, majd szerepet kapott a Centrál Színházban egyik darabjában – ami még nem debütált – és A mi kis falunk című sorozatban.

A hírek szerint Horváth Lajos Ottó december 7-én tér vissza a színpadra a Játékszínben, ahol Dan Brown egyik, ha nem a legnépszerűbb könyvének, A Da Vinci-kódnak a színházi változatát tűzik műsorra. A darabban, aminek hétfőn volt az olvasópróbája, a színész Jacques Sauniére-t alakítja, akit már közvetlenül a darab elején megölnek, viszont emlékképként még időnként felbukkan.

Ahogy a Blikk megírta, Horváth az olvasópróbán úgy fogalmazott, a regényt nem olvasta, viszont látta a filmet. Hozzátéve, hamar kiderült a számára, hogy a darab megvalósítása komoly kihívást jelent nemcsak a színháznak, hanem a rendezőnek, Szente Vajknak is.

A jelmezek és látványvilág nagyon tetszenek, az általam játszott karakter – Jacques Sauniére – pedig végigkísérti a főszerepeket játszó Gubik Petrát és Kolovratnik Krisztiánt. Külön öröm volt számomra, hogy a társulat és az igazgató barátsággal és szeretettel fogadott

– mondta a színész.