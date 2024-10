Ismét a balett fővárosa lesz Budapest

„Nagy öröm, hogy a Magyar Táncművészeti Egyetem másodszor is megrendezheti a Budapest Ballet Grand Prix-t. Nem kisebb a célkitűzés, mint hogy hagyományt teremtsünk, illetve minden évben lehetőséget biztosítsunk a professzionális táncképzésben tanulók, valamint a kezdő, fiatal táncművészek számára, hogy egy nemzetközi térben, jelentős művészekből álló nemzetközi zsűri előtt megmérettessék magukat” – mondta Fodorné Molnár Márta a Magyar Táncművészeti Egyetem rektora a 2024-es Budapest Ballet Grand Prix (BBGP) nemzetközi balettverseny sajtótájékoztatóján. Az eseményt november 18. és 22. között rendezik meg, s fő helyszíne a Nemzeti Táncszínház, a záró gálaelődást pedig a Müpában tekintheti meg a közönség.

Fodorné Molnár Márta a versenyhez kapcsolódó fontos célok közé sorolta az általa vezetett egyetem brandépítését, valamint Budapest és az országimázs erősítését is. A rektor közölte: nem titkolt céljuk, hogy 2030-ra a Magyar Táncművészeti Egyetem Európa meghatározó intézményévé váljon.

Nyolcvanan szállnak versenybe

Fodorné Molnár Márta arról is beszélt, hogy a Budapest Ballet Grand Prix-t a 14 és 24 év közötti fiataloknak hirdették meg, ami önmagában is kuriózumnak számít a hasonló versenyek körében.

A professzionális képzésben tanulóknak szántuk ezt a versenyt, és azoknak a fiatal táncművészeknek, akik már együttesekben táncolnak, de a hierarchia miatt még nem táncolhatnak főszerepeket, ők ezen a versenyen megmutathatják magukat, ez pedig egy nagyon jó üzenet az együttesek vezetői felé. Lényeges pont lehet a karrierépítésükben

– fogalmazott a rektor. A tavalyi versenyre 23 országból 132-en neveztek, három kategóriában. Idén kicsivel nőtt a nevezők száma, de még mindig lehet jelentkezni. Most nyolcvan, a jelentkezők közül kiválasztott táncos vehet részt a versenyen. „Nemcsak egy versenyt hirdettünk, hanem egy edukációs folyamatot is kínálunk a jelentkezőknek. Ez azt jelenti, hogy világsztárok tartanak workshopokat a verseny ideje alatt, a versenyzők pedig kétszer is találkozhatnak a világhírű zsűrivel” – mondta Fodorné Molnár Márta, hozzátéve, hogy idén könyvbemutatóval bővül a BBGP programkínálata. Megan Fairchild The Ballerina Mindset című könyvét fogják bemutatni. A BBGP zsűrijének tagjai: Maia Makhateli, Aki Saito, Federico Bonelli, Krzysztof Pastor, valamint Harangozó Gyula lesznek.

A jövő nagy táncosai

Kiss János Kossuth-díjas balettművész, az egyetemet fenntartó kuratórium elnöke arról beszélt a sajtótájékoztatón, hallatlanul büszkék arra, hogy jövőre ünnepelhetik a Magyar Táncművészeti Egyetem 75. születésnapját, hiszen jogelődjüket, az Állami Balettintézetet 1950-ben alapították.

A legfontosabb az, hogy nekünk kötelességünk a legjobb fiatalokat nevelni szeretett hazánknak, illetve a nagyvilágnak. Ezért is nagyon nagy boldogság, hogy belevágtunk abba, hogy a világ és Európa térképére tesszük, meghirdetjük a Budapest Ballet Grand Prix-t. Nyitottan és szeretettel várjuk a fiatal tehetségeket, és örömmel fogjuk ünnepelni őket, hiszen ők lesznek a jövő nagy táncosai

– jelentette ki Kiss János. Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője a balettversennyel összefüggésben arról beszélt, hogy a brandet identitássá kell formálni, nemcsak szeretni, hanem alakítani kell a kultúrát. „Büszkék vagyunk arra, hogy keresztények és magyarok vagyunk, és a Magyar Táncművészeti Egyetem közösségéhez tartozunk. Mert ez a büszkeség ad nekünk egyenes tartást. Ez a büszkeség kell hogy itthon és a nemzetközi térben is jellemezzen minket, mert van, akikre büszkék lehetünk. Mi magyarok nemcsak szeretjük, hanem alakítjuk is a kultúrát. De úgy, ahogy ezt az identitásunk diktálja” – fogalmazott a kulturális miniszter.

