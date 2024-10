Csűr, monostor vagy családi ház lesz az év épülete?

Az Építészfórum által alapított Média Építészeti Díja (MÉD) huszadik alkalommal mutatja be a kortárs magyar építészet legkiemelkedőbb és legizgalmasabb munkáit. A nemzetközi előzsűri idén közel 200 alkotás közül választotta ki a legjobbakat. A finalisták 2024. november 8-án mutatják be munkájukat a vezető magyar sajtóorgánumok képviselőiből álló médiazsűri (amelynek az Index munkatársa is tagja) és a közönség előtt az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A közönségszavazás is elindult az Építészfórum oldalán.