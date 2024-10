Újabb igazgatói pozícióért indult küzdelem, egyeztetés folyhat a színfalak mögött

Lejár a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház igazgatójának mandátuma, ezért a város önkormányzata pályázatot hirdetett a poszt betöltésére. A vezetői székre az Index információi szerint a jelenlegi igazgató, Besenczi Árpád mellett Szarvas József, a Nemzeti Színház színművésze is pályázott. Utóbbi nem jelent meg a szakmai bírálóbizottság ülésén, mert próbája volt éppen akkor. A pályázatok elbírálásának határideje 2024. november 14.

Cikkünk frissült.

Pályázatot hirdetett Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a Hevesi Sándor Színház igazgatói munkakörének betöltésére. A pályázatok benyújtásának határideje 2024. szeptember 12. volt.

Az Index információi szerint az igazgatói posztra ketten adták be a pályázatukat: a jelenlegi igazgató, Besenczi Árpád, illetve Szarvas József, a Nemzeti Színház színművésze. A pályázat tényét mindketten megerősítették lapunknak, és Szarvas József azt az értesülésünket is, hogy nem jelent meg múlt pénteken a szakmai bírálóbizottság előtt.

Ilyenkor nem egyeztetik előre az időpontot, hogy kinek mikor jó, nekem pedig akkor éppen próbám volt

– mondta a Nemzeti Színház művésze a kérdésünkre. Szerinte az önkormányzat megkapja majd a pályázatokat, és ezek alapján még sor kerülhet a közgyűlésben egy meghallgatásra. A pályázatát tehát nem vonta vissza, és arról sem beszélt, hogy emiatt érvénytelenítették volna.

Viszák 35 kilométerre

Besenczi Árpád 2010 óta igazgatja a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházat, negyedig ciklusát kezdené tehát 2025. február 1-től. A Jászai Mari-díjas színész, színházigazgató azzal került be múlt novemberben a hírekbe, hogy előadás közben balesetet szenvedett: a gyűrűje beakadt egy csavarba, és leszakadt a gyűrűsujjának a fele. A darabban a hétéves kisfia is játszott, aki a zsinórpadlásról nézte végig, amint az édesapja kezéből ömlik a vér, és összeesik a fájdalomtól.

Szarvas József Kossuth- és Jászai Mari-díjas érdemes és kiváló művész 2002-től tagja a Nemzeti Színháznak, 2021 óta a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára. Nevéhez fűződik a viszáki Kaszás Attila Pajtaszínház és Galéria megalapítása. Viszák és Zalaegerszeg 35 kilométerre van egymástól, és Szarvas József kérdésünkre megerősítette, hogy ez a tény is szerepelt a motivációi között.

Az igazgatói pályázatról megkérdeztük a zalaegerszegi önkormányzatot, azt tudakolva, hogy Besenczi Árpádon és Szarvas Józsefen kívül adott-e még be más is pályázatot, Szarvas József jelezte-e, hogy nem tud részt venni a meghallgatáson, illetve mi az eljárás ilyen esetben, hogyan tudják szóban is meghallgatni a jelöltet. Amint választ kapunk a kérdéseinkre, cikkünket frissítjük. (Az önkormányzat időközben megérkezett válaszát cikkünk végén közöljük.)

Úgy tudjuk egyébként, hogy a városvezetés és a társulat is inkább azt szeretné, ha Besenczi Árpád maradna az igazgató. Az mindenestre biztos, hogy Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere (Fidesz–KDNP) október 8-án Vidnyánszky Attilánál, a Nemzeti Színház vezérigazgatójánál járt, „akivel lehetséges közös művészeti programok megvalósításáról” egyeztetett – ahogy az a polgármester Facebook-posztjából is kiderül:

Pályázati feltételek

A pályázati kiírás szerint az igazgató munkakörébe tartozik a színház művészeti, gazdasági, pénzügyi és munkaügyi tevékenységének megszervezése, irányítása, ellenőrzése; az intézmény céljainak megfelelő működés feltételeinek széles körű biztosítása; az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtása.

A pályázati feltételek: büntetlen előélet; szakirányú felsőfokú végzettség (felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség) vagy jogász, vagy közgazdász szakképzettség; legalább ötéves szakmai gyakorlat (valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő) vagy legalább hároméves, előadó-művészeti szervezetben szerzett

vezetői gyakorlat

(valamely előadó-művészeti szervezetnél vezetői vagy magasabb vezetői munkakörben, vagy e feladatkörben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban eltöltött idő).

A pályázatok elbírálásának határideje 2024. november 14. A munkakör ellátásának kezdő időpontja és a munkába lépés napja 2025. február 1. Az igazgatói kinevezés öt év határozott időtartamra szól.

Az önkormányzat kérdéseinkre küldött válaszát teljes terjedelmében, változtatás nélkül közöljük:

A Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház igazgatói munkakörére kiírt pályázatra két pályázat érkezett: dr. Besenczi Árpád jelenlegi igazgató és Szarvas József Kossuth-díjas színművész adta be pályázati anyagát.

A vezetői pályázatok lebonyolításának rendje jogszabály által meghatározott. A pályázat beadási határidejét követően a munkáltatói jogkör gyakorlója szakmai bizottságot kér fel, melynek összetételét szintén meghatározza a jogszabály. A Hevesi Sándor Színház szakmai bizottságának tagjai: a Kulturális és Innovációs Minisztérium részéről: Novák Irén, művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár; a Színházművészeti Bizottság delegáltjai: Hűvösvölgyi Ildikó színművésznő, Oberfrank Pál (igazgató, Veszprémi Petőfi Színház), Nagy Viktor (ügyvezető, Kultkikötő; művészeti vezető, Thália Színház), Mészáros Tibor (művészeti igazgató, Csiky Gergely Színház); Zalaegerszeg MJV Önkormányzata képviseletében: dr. Gyimesi Endre (volt polgármester), Stefán Gábor (koreográfus, korábbi igazgató); a Hevesi Sándor Színház társulata és a szakszervezet képviseletében: Bot Gábor és Hertelendy Attila színművészek.

A bizottsági ülésre 2024. október 11-én 10 órától került sor, melyre a meghívót minden érdekelt 2024. október 3-án kapta meg. Szarvas József jelezte, hogy aznap főpróbája van, nem tud jelen lenni, ugyanakkor a pályázatában nevesített művészeti vezető-jelölt jelezte, hogy itt lesz a bizottsági ülésen, melyet azonban 2024. október 10-én délután betegsége miatt le kellett mondania.

A szakmai bizottság Szarvas József pályázatát a pályázó távollétében is véleményezte. Dr. Besenczi Árpád és Szarvas József pályázók személyes meghallgatására Zalaegerszeg MJV Önkormányzata Humánigazgatási Bizottsági ülésén – melyre természetesen mindkét pályázó ismét meghívást kap – 2024. november 4-én kerül sor. A pályázattal kapcsolatban Zalaegerszeg MJV Önkormányzata Közgyűlése 2024. november 14-én hozza meg a végső döntést.

(Borítókép: Szarvas József, Besenczi Árpád 2022-ben. Fotó: Bodnár Patrícia, Papajcsik Péter / Index)