Orbán Viktor és Magyar Péter pisztolypárbaja az esemény szenzációja

Különleges látványosságot kínál az érdeklődőknek a 2024. október 17-től látogatható 14. Art Market Budapest kiállítás és vásár a Millenáris Park B épületében. A legmenőbb hazai galériák mellett mintegy harminc külföldi kiállítóterem is felvonul művészei alkotásaival, sőt a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói is bemutatják produktumaikat. A szerdai bejárásunkat követően garantálhatjuk, hogy maradandó élménnyel gazdagodik az érdeklődő.

Kellemes melegség önti el a tudósító szívét, amikor odaér a 14. Art Market kiállítás és vásár bejáratához a Millenáris Park B épületénél. A kis tavacska vizéből merítő, térdelő leányalak Majoros Áron szobrászművész alkotása, a speciálisan rétegzett fémszobrot messziről fel lehet ismerni, ezzel a technikával senki más nem alkot Magyarországon.

Majoros tavaly nyári, műcsarnokbeli kiállítása megmozgatta a honi képzőművészeti szcénát, a sokszor óegyiptomi hatást tükröző alkotások népszerűsége töretlen. Időközben a művész Hidegkuti Nándor alakját is rozsdamentes acélba formázta, az Aranycsapat centerének szobra fogadja a szurkolókat az MTK Hungária körúti stadionja főbejáratánál.

Szirom és szárnyak

A másik meglepetés akkor éri az érkezőt, amikor felpillant az előcsarnok mennyezetére, és eláll a lélegzete: csak nem Leonardo da Vinci repülő szerkezete az?! De nem, a látványos installáció Glauser Lisa Árnika műve, a Képzőművészeti Egyetem frissen végzett hallgatója Lélekmozdulat címmel készített látványos diplomamunkát

Hamvas Béla egyik írása inspirálta az installációt, nála olvastam, hogy a szellem megjelenéséről mindenkinek megvan a maga titkos belső élménye. A megjelenés lélekmozdulatokban történik. Ezeket a lélekmozdulatokat, amelyek az egyik állapotból a másikba vezetnek, az éppen kinyíló virágszirom és a madárszárnyak együttes képe közelíti meg leginkább. Érdekes, nem ön az első, aki Leonardót említi, de bevallom, nekem nem jutott eszembe a reneszánsz óriás, amikor a Lélekmozdulatot elkészítettem. Büszke vagyok rá, hogy rektori díjat kaptam erre az alkotásomra, arra meg még büszkébb, hogy az Art Market látogatói, belépve az épületbe, ezzel találkoznak

– mondta el az Indexnek az ifjú művész, akit édesanyja is elkísért a megnyitóra.

19 Glauser Liza Árnika Galéria: Art Market (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

A Képzőnek amúgy saját standja van a kiállítás emeletén, hiszen a jumpSTART akció részeként a Magyar Képzőművészeti Egyetem nagy hangsúlyt fektet az innovatív művészeti tartalmakra, a fiatal, feltörekvő alkotókra és arra, hogy elindítsák pályájukon az egyetem falai közül kikerülő hallgatóikat, urambocsá! üzletileg is megalapozzák karrierjüket, amihez az Art Market – nevéből fakadóan is – ideális terep. Mindezt Dóczi Gergely kancellár is hangsúlyozta az Indexnek, miközben az emeleten megtekintettük a Képző standját:

Egyetemünk ezen az őszön hármas rendezvénysorozattal készült, hallgatói munkákat hozunk mindegyik eseményre, így az Art Marketre is. Lesz egy kiállításunk a Toolip Galériában, és november 7-én egy aukción, az egyetem falain belül is. Meg akarjuk mutatni az egyetemünkön folyó munkát a széles közönség számára.

Bár az egyetemen az üzlet szitokszónak számít, hiszen – ahogy a kancellár is hangsúlyozta – az intézményben azt tanulják a hallgatók, hogy szabadon gondolkodjanak és alkossanak, ettől függetlenül az alkotásaiknak egyszer össze kell érniük a piaccal. Ezt Lelkes László általános rektorhelyettes is kiemelte lapunknak, hozzátéve, hogy az egyetem immár hagyományos kiállító ezen a fórumon. „Az oktatás mellett a helyzetteremtés is küldetésünk, fontosnak érezzük, hogy a diploma ne csak egy szakmai elismerés legyen, hanem belépő is az egzisztenciális siker kapuján” – fogalmazott.

Szabadtéri szoborpark

Mire idáig értünk a barangolásban, megkezdődött a nyitó sajtótájékoztató is, amelyet Ledényi Attila, az Art Market „szülőatyja” tartott Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója és Jakab Zsófia, a Magyar Divat és Design Ügynökség vezérigazgatója, miniszteri biztos társaságában.

Másfél kilométernyi falat építettünk meg a 14. Art Marketre, ami harminc országból érkezett csaknem száz kiállítónak teremti meg a lehetőséget alkotásaik bemutatására. Idén is megtekinthető az emeleten az Art Photo Budapest szekció, amelyet ezúttal Kertész André születésének 130. évfordulójának szentelünk

– érzékeltette az esemény dimenzióit Ledényi Attila. Elhangzott, hogy az Art Market Budapest és partnerei jóvoltából a főváros októberben Európa egyik legvonzóbb művészeti találkozóhelyeként fogadja a látogatókat.

Miközben a vásár továbbra is a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál kiemelt képzőművészeti partnere – amire Káel Csaba is felhívta a figyelmet –, idén első alkalommal az Art Market Budapest és a Budapest Design Week is együttműködik, hogy a hazai kortárs művészeti élet meghatározó tényezőinek közös fellépése tovább növelje Budapest kulturális turisztikai vonzerejét. A kiállítás terjeszkedik a B épületen túlra is; idén különleges látogatói élményt ígér a Millenárison megcsodálható, sCulture elnevezésű szabadtéri szoborpark.

19 Galéria: Art Market Fotó: Papajcsik Péter / Index

A sajtótájékoztatót követően belevetettük magunkat az Art Market forgatagába. Az óra járásával ellenkező irányba elindulva azonnal a vásár talán legizgalmasabb standjához értünk, a Bartók Béla úti Godot Galéria kiállítótermébe, ahol drMáriás provokatív festményei mellett napjaink honi képzőművészeti szcénája két óriásának, Bukta Imrének és Szurcsik Józsefnek az alkotásait csodálhattuk meg.

Magyar Péter és Orbán Viktor

Az örök punk drMáriás két Andy Warhol-parafrázissal támadta meg és sokkolta az érdeklődőket: egymás mellett látható az eredetileg Elvis Presley-t, Máriás műterméből kikerülve viszont Magyar Pétert és Orbán Viktort ábrázoló két festmény, amelyen

napjaink honi politikai panoptikumának két vezéralakja látható, forgópisztollyal a kézben.

Még szerencse, hogy a lőfegyvert nem egymásra fogják… Aligha csodálkozhattunk azon, hogy az Art Market látogatói közül sokan a két kép közé állva lőttek szelfit.

Izgalmas színfoltja a vásárnak a Szentandrássy István Roma Művészeti Galéria standja, ahol Kunhegyesi Ferenc képzőművész alkotásaival találkozunk.

Örömmel fedeztük fel Weiler Péter „kuckóját”, ahol a mindig új utakat kereső pop-art művész mesterséges intelligencia segítségével készített alkotásai robbannak rá az emberre valahogy úgy, ahogy az egyik képen az autó összezúzza a kirakat üvegét.

19 Weiler Péter Galéria: Art Market (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Ezúttal a két legnagyobb kiállítási standra Magyarország két legfontosabb kortárs galériája költözött be: a rendszerváltás után első magángalériaként létrejött, rövidesen fennállásának 30. évfordulóját ünneplő Várfok (Szalóky Károly tulajdonos is jelen volt) és a Magyarországot a topkategóriás művészeti vásárokon szinte egyedüliként képviselő acb Galéria. A Várfok tavaly a Korniss Péter széki fotóit bemutató kiállítással nyűgözte le a fotóművészet szép számú rajongóját.

Odafent, az emeleten még egy pohár pezsgőt is kaphattunk Majoros Áron standján a szobrok okozta műélvezet mellé. Talán itt volt a legnagyobb a forgatag, a különleges, rétegezett műalkotások még ma, annyi év után is lenyűgözik a közönséget.

Világhírű modell

Természetesen külföldi kiállítók is eljöttek a Millenárisra. Az egyik sarokban meglepve fedeztünk fel egy Picasso-remekművet, amelyről azonban kiderült, hogy csupán a halhatatlan mester stílusában készült festmény, amely egy francia képzőművész, Joseph Piermattéo alkotása. Mindezt Benjamin Dréan-Guénaiziától, a Bajza utcai GZI Arts galéria tulajdonosától tudtuk meg.

A fotóművészeti szekció talán leginkább figyelemre méltó standja Tombor Zoltáné. A fotográfus kedvenc modellje – a felesége, Tombor Nelli mellett – egy ma már 19 éves, a fotózások idején még csak 16 éves debreceni kislány, akit annak idején az édesanyja kísért el a művész műtermébe.

A kislány mára világhírű modellé serdült,

nem kismértékben Tombor róla készült fotóinak köszönhetően. De ez csak az egyik szegmense a fotográfus kiállított alkotásainak. A másik úgynevezett photogramokat (magyarosan fotogramokat) tartalmaz. Az eljárás Moholy-Nagy László találmánya, a Bauhaus egyik magyar úttörője dolgozta ki ezt a fényképészeti módszert.

Az Art Market Budapest október 20-ig, vasárnapig tart nyitva, a szerdai, több mint háromórás barangolás tapasztalataiból okulva bátran kijelenthetjük, hogy aki átfogó képet szeretne alkotni a vásár anyagából, annak nem elég egyszer kilátogatni a Millenáris Parkba.

(Borítókép: Art Market 2024. október 16-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)