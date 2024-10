Itt találkozik Gary Oldman, egy felnőttfilmes producer és a Barbie-t is kenterbe verő sztori

Az Olasz Filmfesztiválon, 2024. november 8. és 16. között elsőfilmes alkotók és tapasztalt filmes zsenik történetei érkeznek Budapest két mozijába (Puskin, Tabán), ahol eredeti nyelven, magyar felirattal lehet megtekinteni majd ezeket a műveket.

A 12 kortárs, olasz film egyik különleges szereplője a díjnyertes olasz színésznő, Paola Cortellesi első rendezése, a Miénk lesz a holnap című alkotás, ami nem csupán hat elismerést zsebelt be a 2024-es David di Donatello-díjon, de 2023-ban lekörözte a Barbie-t és az Oppenheimert is Olaszországban a mozikasszáknál, ráadásul nem csupán adott év legsikeresebb alkotása lett, hanem minden idők tíz legnagyobb bevételű filmje közé is bekerült az országban.

A pornóproducertől Gary Oldmanig

Cortellesi filmjének egyik színésznője (Romana Maggiore Vergano) azonban másik alkotásban is feltűnik az Olasz Filmfesztiválon. Francesca Comencini Szükséges idő című filmje, Fabrizio Gifuni főszereplésével a 63 éves rendezőnő és apja – a 2007-ben eltávozott világhírű filmrendező, Luigi Comencini – kapcsolatát dolgozza fel, ahol Vergano a rendező fiatalkori énjét személyesíti meg, amely alakításáért a velencei filmfesztiválon díjat is nyert. Szintén Velencében nyert Francesco Gheghi olasz színész is, akit Francesco Costabile második filmje, A család után díjaztak. Az alkotás egy két gyermekét egyedül nevelő nőről és volt férjéről szól, akiknek komoly nehézségekkel kell szembenézniük, és a pokol fenekéről felemelkedniük.

Érkezik még a díjnyertes, Berlinalén debütált Gloria! című alkotás, Margherita Vicario műve, amely az 1700-as évek Velencéjének egyik leányintézetében játszódik, központi figurája pedig az őstehetséggel megáldott Teresa, aki az Ancien Régime beporosodott színpadán alkotja meg a lázadó, modern popzenét.

Komoly felhajtás övezi a Diva Future című alkotást, az első olasz pornófilmek producerének titkárnője, Debora Attanasio önéletrajzi írásán alapuló filmet.

A 80-as, 90-es évek Olaszországában Riccardo Schicchi ügynöksége (amire a film címe is utal) a szabad szerelmet pornóvá alakította, és világsztárt csinált Staller Ilonából, Moana Pozziból és Henger Évából. A média által kreált hírnév többek közt „Cicciolina” parlamenti megválasztásához és Moana Pozzi polgármester-jelöltségéhez vezetett.

Szintén a fesztivál kiemelt alkotásai közt szerepel a Gary Oldman szereplésével készült Parthenope című film. Paolo Sorrentino híres rendező, akinek többek közt olyan műveket köszönhetünk, mint A nagy szépség, Ifjúság, Az ifjú pápa, Az új pápa, Silvio és a többiek, ezúttal igazi sztárparádét tervezett. Oldman mellett olyan színészeket láthatunk majd, mint Celeste Dalla Porta, Silvio Orlando, Luisa Ranieri és Isabella Ferrari.

A 22. Olasz Filmfesztivál válogatott alkotásait 2024. november 8–16. között tekinthetik meg az érdeklődők Budapesten.