A 14. Art Market Budapest egyik legfrekventáltabb standja a Bartók Béla úti Godot Galériáé, amely drMáriás-, Bukta Imre- és Szurcsik József-festményeket mutat be és kínál megvásárlásra.

Mint írtuk, már szerda este is tülekedtek a látogatók, hogy szelfizhessenek a két Andy Warhol-parafrázis között, amelyek eredetileg Elvis Presley-t ábrázolták, de drMáriás műtermében a rock királya átalakult Orbán Viktorrá és Magyar Péterré, és napjaink politikai szcénájának két vezéralakja, mondhatni párbajhőse egymás mellett ragad Coltot, még ha nem is egymásra fogják a revolvert, hanem a közönségre.

Eddig nincs semmi különleges a sztoriban, csakhogy szerda este megjelent Magyar Péter a Millenáris B épületében, és azzal a lendülettel megvásárolta a két festményt.

A tranzakció hírét a Tisza Párt elnöke kirakta a Facebook-oldalára, a következő szöveg kíséretében:

Természetesen felhívtuk a művészt (drMáriást), aki megerősítette az adásvétel hírét.

Csütörtök délelőtt hívott fel a Godot Galéria egyik munkatársa azzal, hogy Magyar Péter megvásárolta a két festményt. Kissé meglepődtem, de nem nagyon, végtére is az ember azért állít ki az Art Marketen, hogy megvegyék a képeit. Persze hogy örültem, annak meg különösen, hogy a képeket, ha igaz, az új tulajdonosa árverésre bocsátja még karácsony előtt, és a bevételt szegény sorsú családok karácsonyának támogatására fordítja. A képek egyébként darabonként 1,2 millió forintba kerülnek, fogalmam sincs, mennyit fizetett a vevő, az adásvétel már a galéria dolga, rendszerint ők is felszámítanak jutalékot. Annyit még megjegyeznék, hogy további képeim is láthatók a Millenárison, és ahogy a nagy tételben vásárlók pontosan tudják, tucatjával olcsóbb