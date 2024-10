Aukciós szenzáció: rekordáron kelt el a Harry Potter-könyv szerző által dedikált példánya

A napokban fejeződött be az Antikvárium.hu online aukciója, amelynek szenzációja J. K. Rowling Harry Potter és a Titkok Kamrája című könyvének dedikált példánya volt. Úgy tudjuk, most először bocsátottak árverésre hazánkban eredeti, a szerző által aláírt Harry Potter-könyvet, amelynek a leütési ára is méltó volt a szerzőhöz.