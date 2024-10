Végigszenvedte az életét, mégis csodás dolgokat hagyott hátra

Frida Kahlo festőművészként vált híressé, de volt egy fotográfus oldala is: a fényképészet iránti elköteleződésének állít most emléket a Mai Manó Házba érkezett kiállítás, amely a mexikói művésznő életének rejtett pillanataiban enged betekintést. A gyűjtemény új szemszögből láttatja a latin-amerikai művészet egyik legemblematikusabb alakjának szenvedélyes, ugyanakkor szenvedéssel teli sorsát.

Kahlo gyűjteménye a halála után a mexikóvárosi Kék Ház néven ismert otthonának elzárt fürdőszobájába került: a csaknem hatezer fényképből álló kollekció majdnem ötven évig rejtve maradt a nyilvánosság előtt. Az archívumot 2003-ban nyitották meg, és egyből nyilvánvalóvá vált, hogy a művésznőnek számos ikonikus festménye ered fotográfiai kompozícióból, valamint hogy önarcképeihez fotográfus apja, Guillermo Kahlo portréi adták az inspirációt.

A felvételekből összeállított vándorkiállítás 2009-ben indult útjára, eddig nagyjából egymillió néző látta a gyűjteményt.

nagyon ismert kiállításról van szó, a magyarországi már a huszonharmadik stációja a tárlatnak.

A kiállításon nemcsak Kahlo, hanem ismerősei és szerettei felvételei is láthatók: a művésznőnek rengeteg fotógráfus hozzátartozója volt, így már csecsemőkorától otthonosan mozgott a kamerák előtt, később pedig amögött is. A gyűjteményben látható képek történeti és művészi értékük mellett alkotóik miatt is kiemelendők. Olyan világhírű fotográfusok készítették az anyagokat, mint Man Ray, Martin Munkácsi, Edward Weston, Tina Modotti és Nickolas Muray, azaz Muray Miklós. Ezek a fényképészek egytől-egyik közeli barátságban álltak Kahlóval.

„A Frida által létrehozott jelentős gyűjteményben a XIX. századi dagerrotípiák és vizitkártyák mellett családtagjai és barátai fotói is megtalálhatók, ahogy a róla készült erőteljes portrék is, valamint módosított képek, amelyekből levágott vagy éppen dedikált, illetve úgy tett személyessé, úgy bánt velük, mintha azok festmények lennének” – olvasható a kiállítás ajánlójában.

Maga volt a műalkotás

Pablo Ortiz Monasterio kurátor szerint azzal, ahogyan Kahlo gondozta a fotógyűjteményt,

az maga is a festő portréjává vált.

Tudatosan vagy sem, de a művésznő a gondosan megőrzött vagy éppen módosított fényképei rendkívüli változatosságán keresztül saját identitásának bonyolult töredezettségét tárja fel.

A kétemeletes kiállítás hat tematikus részre tagolódik:

Gyökerek : Ebben a szekcióban a családtagokról láthatunk felvételeket. Nagy hangsúlyt kap az apa, Guillermo Kahlo is, aki már a kezdetektől támogatta lányát, kiemelt figyelmet fordított Fridára.

Frida Kahlo 36 évig élt a mexikóvárosi Kék Házban, amely ma emlékmúzeumként működik. A kiállítás második szekciójában a művésznőt láthatjuk különböző életkorszakaiban: a kék házas fotókon betekintést nyerhetünk a baráti körébe, a férjével, Diego Riverával töltött hétköznapjaiba, valamint a családtagok életébe is. Politika, forradalmak és Diego : A három részre osztható szekció első harmadában az Oroszországhoz köthető fotók jelennek meg, amelyeket Frida utazásai inspiráltak. A második részben az amerikai utazások nyoma tűnik fel, míg az utolsóban a mexikói forradalomhoz köthető képeket láthatunk. Mexikó volt az első olyan ország, ahol a XX. században kitört a forradalom, ez pedig Kahlo életére is nagy hatással volt. Olyannyira, hogy bár 1907-ben született, a forradalom évét, vagyis 1910-et adta meg születési évszámának.

Megtört test: Kahlo 18 évesen súlyos közlekedési balesetet szenvedett, amely egy évig ágyhoz kötötte a fiatal lányt, aki végül egész életében egészségügyi problémákkal küzdött. Több műtétje volt, folyamatosan kezelésekre járt és/vagy lábadozott. Ez a rész Kahlo szenvedésének pillanatait mutatja be, de láthatunk olyan kivágott fotókat is, amelyekről pont az alkotó tűnt el.

Frida szerettei : Frida Kahlo legnagyobb szerelme férje, Diego Rivera volt, de számos szeretője is akadt az évek alatt, akiket szintén megörökített. Ebben a szekcióban láthatunk egy fotót Kahlo húgáról, Christináról is – aki nem mellesleg viszonyt folytatott Diego Riverával...

Fotográfia: A fotográfia Frida Kahlo egész életén végigvonul, hiszen nemcsak az apja, a nagyapja és az egyik unokatestvére volt fotós, hanem rengeteg fényképész barátja is volt: a záró szekcióban számos neves fotós képét látjuk.

Frida Kahlo számára a fénykép a múlt értékes relikviája, becsben tartandó tárgy és az alkotómunka nagy hatású eszköze. A tárlat, amely a festőművész fotográfia iránt érzett szenvedélyét, valamint életének korábban ismeretlen pillanatait mutatja be, 2025. január 12-ig látogatható.

(Borítókép: Németh Kata / Index)