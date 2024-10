„Orbán, takarodj!” – zúgott a negyedik Liszt Ünnep egyik koncertjén

A Kulturális és Innovációs Minisztérium által is támogatott Liszt Ünnep fesztiválon egy német banda, az Einstürzende Neubauten énekese a produkció közben állítólag többször is elkezdte skandálni, az „Orban weg!”, vagyis „Orbán, takarodj” mondatot. A banda több mint 40 éve van jelen az alternatív zene színterén, de könnyen lehet, hogy a magyarországi pályafutásuk ezzel véget is ért.