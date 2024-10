Péniszbizottság alakult a Karmelitában? Tette fel a kérdést Márkó és Barna ezen a héten. De volt szó még a teázás körüli egzisztenciális nehézségekről, a maguk után elmosogató vendégekről, és arról, hogy a fiúk mikor sírtak utoljára. Márkó és Barna élőben január 13-án a MomKultban lép majd fel Kormos Anett-tel és Hajós Andrással. Jegyek itt.

A szemle rovatban ezen a héten volt olyan, aki éjszakára bérbe adná bepiszkító, ajtót kaparó, nyávogó macskáját, volt, aki a kutyájától akart megszabadulni 72 órán belül és volt, aki kozmetikust keresett, aki az előzőhöz képest nem akar lefeküdni a férjével.

De Márkó hosszasan elemezte a Facebookon eladó termékek alatti kommenteket is.

Volt, aki azt írta egy kanapét hirdető poszt alá, „én szeretném, ha maradna”. Tehát azt szeretné, hogy maradjon a tulajdonosnál. A másik komment pedig úgy szólt, „ha maradna, akkor engem érdekelne”.

A fiúk beszélgettek az elmúlt hetekben a magyar közéletet meghatározó péniszekről... Márkó szerint Magyar Péter Strasbourgban végre lehetőséget kapott, hogy szemtől szembe kerüljön Orbán Viktorral. Ráadásul az elhíresült kézfogós fotójuk biztosan mélyen beleég az emberekbe. De Márkó szerint beleég az emberekbe az is, hogy a TV2 hosszú riportban számolt be Magyar Péter nemiszerv-igazgatásáról. Barna szerint sokat elárul a közélet színvonaláról, hogy hetek óta erről beszélünk. Márkónak az a kérdése, hogy vajon nem a fordítottját fogja okozni ez a kampány, mint amit a jobboldali véleményvezérek szeretnének, tehát, hogy Magyar Péternek nagy a nemi szerve, tehát egy férfias valaki? Márkó szerint az is kérdés, hogy tud-e még tovább nőni a következő másfél évben? Barna úgy gondolja, van rá esély, hiszen Magyar Péter politikailag éppen pubertál. Márkót az is érdekli, hogy vajon a Karmelitában felállítottak-e egy péniszbizottságot? Vajon van egy mérőszoba centivel? Mráz Ágoston Sámuel a közvélemény helyett most már minden nap fütyiket méreget? Lehet, hogy készül majd egy újabb népszavazás olyan kérdésekkel, hogy „Brüsszel ki akarja herélni a daliás magyar hímtagokat!

Akarja-e ön, hogy feláldozzuk a magyar húsárut és a magyar vér eltűnjék szép magyar vesszeinkből?”

Berobbant az ősz, úgyhogy itt a teaszezon, és Barna a méz kimérésének nehézségeiről beszélt. Miért van az, hogy van AI, van kripto, de még mindig nem lehet mézet szedni úgy, hogy ne legyen minden mézes? Sőt, a méz még éjszaka is képes átfolyni az üvegen és biztos, hogy nyomot hagy maga után a pulton. De kiszedni sem lehet rendesen. A mézszedőről nem folyik le rendesen, de a kanálról nagyon hamar lefolyik. Baj van még a teatojással is, amibe nem lehet elég teafüvet tenni, de a filtert meg nem lehet elég jól kinyomkodni. Márkó hasonlóan ideges azoktól az emberektől, akik átmennek hozzá és miután ettek-ittak, elmosogatnak maguk után. Hogy jön hozzá? – kérdez Márkó, mert, hogy neki egészen pontosan ki van számolva, hogy mikor indítja be a mosogatógépet, és pont az a pár edény fog hiányozni, amit a haverja elmos.

Volt még szó a közelgő október 23-ai ünnepségekről, és arról is, hogy a fiúk mikor sírtak utoljára. Fontos, hogy a kettő között nincs összefüggés.

