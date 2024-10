Meghalt az Iron Maiden egykori énekese

66 éves korában meghalt Paul Di’Anno, az Iron Maiden egykori énekese, aki a Bruce Dickinson előtti éra két nagyon fontos, áttörést hozó lemezén hallatta hangját. A frontember nagyon sokat betegeskedett az utóbbi években, már a színpadon is tolószékben ülve énekelt, viszont legutóbb azt nyilatkozta, hogy sokat javult az állapota és bizakodással tekint a jövőbe.

Családja nevében a Conquest Music megerősítette Paul Andrews, szakmai nevén Paul Di’Anno halálhírét. Az énekes 66 éves korában, Salisbury-i otthonában hunyt el.

Paul Andrews 1958. május 17-én született a kelet-londoni Chingfordban. 1978 és 1981 között az Iron Maiden angol heavy metal együttes énekeseként vált ismertté. Ő énekelt az úttörő debütáló albumukon, az Iron Maidenen és az azt követő nagy hatású Killersen – közölte a Blabbermauth.

A zenekarból való távozása óta Paul Di’Anno hosszú és mozgalmas karriert futott be a Battlezone-nal és a Killersszel, valamint számos szólólemezzel és vendégszerepléssel büszkélkedhetett. Annak ellenére, hogy az elmúlt években súlyos egészségügyi problémák gyötörték, amelyek miatt kerekesszékben kellett fellépnie, Paul továbbra is szerte a világon szórakoztatta rajongóit, és 2023 óta jóval több mint 100 koncertet tudhat maga mögött.

Első, karrierrjére visszatekintő albuma, a The Book of the Beast 2024 szeptemberében jelent meg, és az Iron Maidenből való kilépése óta készült felvételeinek csúcspontjait tartalmazza.

2022 decemberében Di’Anno a horvátországi Splitben töltötte idejét, hogy új, Warhorse nevű projektjével albumot vegyen fel. A zenekart még az év elején alapította Di’Anno és két gitáros/szerző, Hrvoje Madiraca és Ante „Pupi” Pupacsics. Az ebből született nagylemez 2024 júliusában jelent meg Paul Di’Anno’s Warhorse néven.

„Kib*szott Anglia”

Alig két hónappal ezelőtt Di’Anno, aki az elmúlt évtized nagy részében súlyos egészségügyi problémái miatt kerekesszékben lépett fel, két évvel azután, hogy Horvátországban nagyszabású térdműtéten esett át, a kezelésének előrehaladásáról beszélt. Az SDTV – Stonedead Fesztiválnak elmondta:

Pokolian sokat javul (az állapota – a szerk.). Az egyetlen probléma az, és szomorúan mondom, hogy a saját hazámban egy sz*r az egészségügy. Teljesen tönkrementem. Elmegyek és kapok egy nyiroködémát, ami olyan, mintha minden tele lenne folyadékkal. Két óra az orvosi stábbal Horvátországban, és máris lement a duzzanat. Amikor visszajöttem az Egyesült Királyságba, még csak masszázst vagy kötözést sem kaptam. Kib*szott Anglia, neked véged van, haver

– nyilatkozta felindultan.

Paul arról is beszélt, hogy nemrég Horvátországban találkozott az Iron Maidenben őt váltó énekesével, Bruce Dickinsonnal, aki új szólóalbumát, a The Mandrake Project-et népszerűsítette, július 13-án lépett fel szólózenekarával a zágrábi Hala Zagrábban, ahol Di’Anno térdműtétje utáni kezelésen volt.

Paul azt mondta: „A beszélgetésünk magánjellegű volt, ezért nem mondok többet. Mindenki azt hiszi, hogy utáltuk egymást, ami baromság. Ilyen a sajtó. De nyilvánvalóan ismertük egymást, amikor még a Samsonban volt, meg minden. Szóval igen, minden rendben van.”

Arra a kérdésre, hogy valóban ez volt-e az első alkalom, hogy ő és Bruce személyesen is találkoztak, ahogyan arról beszámoltak, Paul pontosított: „nem, mert nyilvánvalóan már találkoztunk, mielőtt csatlakozott a Maidenhez, meg minden.”

„Ennyi volt a vége”

2005-ben a Classic Rock Revisited szerkesztője, Jeb Wright megkérdezte Di’Annót arról a korábbi megjegyzéséről, hogy Bruce jobb énekes a Maidenben, mint ő maga. Erre azt mondta:

Igen, elismertem, hogy Bruce jobb énekes a Maidennél, mint én. Még mindig így gondolom, de csak azokra a Maiden-albumokra vonatkoztatva, amelyek az első két klasszikus albumom után készültek. Az az érzésem, hogy én soha nem tudtam volna megfelelően rányomni a bélyegemet az »Iron Maiden« és a »Killers« utáni lemezekre, mert Bruce hangja sokkal jobban illik ahhoz az anyaghoz, mint az én hangom valaha is illett.

„Ettől függetlenül azonban valójában nem is hasonlítom össze a hangunkat egymással, mivel úgy érzem, hogy amennyire én nem tudnám elénekelni Bruce-korszakos Maiden dalait, annyira határozottan nincs meg Bruce hangja – és soha nem is volt meg – ahhoz, hogy helyettesítsen engem az első két klasszikus albumon. Az én hangom megaagresszív, és mindig is az lesz, és ez segített abban, hogy az első két klasszikus album azzá váljon, ami” – fejtette ki Di’Anno.

A görög Rock Hard magazin Sakis Fragosnak adott 2022-es interjújában Di’Anno kitért a Maidenből való távozásának körülményeire, és arra, igaz-e, hogy ennek köze van az énekesi teljesítményéhez. A következőket mondta: „A lemezem önmagáért beszél. Több koncertet adtam, mint amennyit az Iron Maiden valaha is adott… Ők sok koncertet adnak, viszont én pokolian sokat játszottam.”

Szóval ennek semmi köze a hangomhoz. Semmi köze nem volt hozzá. Csak feldúlt voltam bizonyos dolgok miatt, amik a zenekar magánügyei voltak. És ahogyan kezeltem őket, talán nem volt helyes, de én így reagáltam. És ennyi volt a vége. És ennyit fogok mondani

– zárta le a kérdést a volt énekes.