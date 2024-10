Tarr Bélára újabb rangos nemzetközi elismerés vár

A Variety arról ír, hogy Tarr Béla személyesen veszi át az életműdíjat a 37. Tokiói Nemzetközi Filmfesztiválon. Az elismerést ünnepélyes keretek között november elsején adják át, a világhírű magyar rendezővel nyilvános beszélgetést is terveznek.

A torinói ló című alkotás befejezése után visszavonuló, a filmesek újabb nemzedékét oktató direktor workshopot is tart majd a szigetországban.

A fesztivál programigazgatója, Ichiyama Shozo a következőket mondta Tarr Béla munkásságának jelentőségéről: „1995-ben a Tokiói Nemzetközi Filmfesztiválon Tarr Béla Sátántangó című filmjét mutatták be, ami jelentős történelmi esemény volt. A hét és fél órás film a Theatre Cocoonba vonzotta a közönséget, és a hagyományos filmes elbeszélésmódtól eltérő, egyedi stílusával magával ragadta őket. A rendező a 2011-ben készült A torinói ló című remekmű rendezése után sokkolta a világot azzal, hogy bejelentette korai visszavonulását. Tarr később azonban megalapította a film.factory nevű filmiskolát Szarajevóban, és világszerte workshopok sorozatát vezette, számos fiatal filmes alkotót mentorált és bátorított. A Tokiói Nemzetközi Filmfesztivál a világ filmművészetéhez való jelentős hozzájárulása elismeréseként Tarr Béla filmrendezői és oktatói munkásságáért életműdíjat adományoz Tarr Bélának.”

Az Európai Filmakadémia 2023-ban szintén életműdíjjal jutalmazta a legendás magyar rendezőt, akinek egy húsz évvel korábbi alkotása hódít épp a brit mozikban. Tarr Béla mára kultikussá vált alkotását, a Werckmeister harmóniákat 2023-ban feldolgozták 4K-ban, majd újra kiadták, először New Yorkban debütált az alkotás. Azóta számos országban műsorra tűzték. Külföldön még mindig megtekinthető Londonban, Los Angelesben és New Yorkban. Magyarországon is adta több mozi, a budapesti Bem vagy a pécsi Apolló.

A nemzetközi lapok, például a The Guardian is újból elővette a művet. Utóbbin nemrég átfogó kritika is született az alkotásról, 5/5 csillagos értékelést kapott, kiemelve filmtörténeti jelentőségét és Tarr Béla filmművészetre gyakorolt hatását. A kritikus emellett kitért arra is, hogy a mű egyik érdekessége, hogy a mai napig aktuális, üzenete erős és átütő. Az alkotás egy magyar–német–francia–olasz koprodukció, amely Krasznahorkai László Az ellenállás melankóliája című művén alapszik.