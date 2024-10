Hogyan lehet túlélni Venezuela legkeményebb börtönét?

Győző drogfutár, és lebukik a caracasi repülőtéren. Hogy jutott el odáig, hogy csempész legyen belőle? Mi történik vele az előzetesben? Hogyan zajlik a tárgyalás? Hogyan kerül egy magyar férfi Caracas legkeményebb börtönébe, ahol annyi gyilkosság történik, hogy az egyik folyosó tele van hullákkal?

Miként jut odáig egy gyerek, akit az anyja egyedül tart el, ezért a grund neveli, aki bokszot és cselgáncsot tanul, majd sikeres karatés lesz, hogy később drogfutárkodni kezdjen?

Egyáltalán mi az az öszvér, és hogyan szállítják a futárok a kapszulás kokaint a gyomrukban?

Milyen az, amikor te vagy a csali, akit feldobnak, hogy más szállítmányokról eltereljék a figyelmet?

Győző nem sejti, hogy olvasottsága, kézügyessége, bunyókban szerzett tapasztalata, humorérzéke és jó helyzetfelismerő képessége milyen jól jön majd, amikor Venezuela legkeményebb börtönébe kerül, ahol nyolc év büntetés vár rá – ami egyenlő egy halálos ítélettel.

Kell egy kés

Az, hogy nem óvodai megőrzőbe dugták, már az előzetesből is kiderül, olvasható a könyv sajtóanyagában. Ott gyilkosság ugyan nem történik, csak börtönlázadás. Még az is kibírható, hogy a vécélyuk mellett kellett aludnia az ürülékben. De már itt is sejteni lehet, ami azután a börtönben világossá válik: a rácsok mögötti világ külön társadalom a társadalomban, amire az őröknek nincs sok ráhatása, be sem teszik a lábukat a dutyiba, csak a legvégső esetben,

akkor is csak maszkban, hogy elkerüljék a későbbi megtorlást.

Barátságok azért itt is szövődnek. Győző az előzetesben megismeri Felipét, aki spanyolul tanítja, ez a nyelvtudás később majd kincset ér. A Los Tequesben pedig találkozik Palival, egy másik magyar fogvatartottal, az ő tapasztalatai segítenek, hogy Győző megtanulja, milyen a börtöntársadalom.

Először is kell egy kés.

Aztán ki kell tudnod fizetni a védelmi díjat pénteken: ezen a napon halnak meg a legtöbben a börtönben.

És kell egy úgynevezett pavilon, ahol meghúzhatod magad.

Ha ugyanis a folyosón maradsz, akkor lelőnek vagy éhen halsz. De még egy pavilonban is kérdés, meddig bírod.

Nincsenek őrök

A venezuelai állam úgy spórol a börtönökön, hogy nincsenek őrök, csak kívül, viszont hetente háromszor fogadhatnak látogatókat a rabok. Így nem kell etetni őket, visznek nekik ételt a rokonok. Egészségügyi ellátás sincs, mindenki oldja meg magának. Vagy támogatnak kívülről, vagy találsz valami munkát a börtön falai között, hogy ezekre teljen.

Ha a „ranglétrán” feljebb akarsz jutni, nem elég rendszeresen fizetned a védelmi pénzt, keménynek mutatnod magad,

gyilkolnod is kell,

hogy kivívd a tiszteletet. És muszáj drogoznod, hogy a kisfőnökök állandó megrendelőivé válhass. Hogyan tud érvényesülni Győző melltartódíszítéssel, tetoválásrajzolással, palacsintasütéssel vagy rántotthús-készítéssel? Mennyit kell verekednie, visszaszólnia vagy akár ölnie ahhoz, hogy életben maradjon?

Győző hogyan éli túl?

Turák Péter könyve testközelből mutatja be azokat a helyzeteket, amelyekre mindenki kíváncsi, de akkor járunk jól, ha csak olvasmány formájában találkozunk velük. Szigorúan őrizetlen című könyvének főszereplője, Győző a Los Tequesbe – hivatalos nevén a Ramo Verde Büntetésvégrehajtási Intézetbe –, a venezuelai fővárostól délnyugatra található, hírhedt börtönbe kerül.

Először semmit nem ért a falak mögötti világból, aztán gyorsan muszáj tisztába jönnie a kimondatlan törvényekkel. Odabent egy egész trópusi város lüktet, mindenki üzletel, virágzik a lehúzás, a csempészet, a prostitúció – mindenki úgy boldogul, ahogy tud. Egyesek meghalnak, mások letöltik a büntetésüket, és kiszabadulnak. Győző vajon hogyan élheti túl?