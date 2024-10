Már a középkorban is léteztek „tehetségkutatók”, de volt egy nagy különbség

A tehetségkutatás több a puszta sztárgyártásnál. Fontos a feltörekvő előadóknak visszajelzést adni, hogyan fejleszthetik magukat, zenéjüket. A perspektívák kialakítása eleinte nem egyszerű, és mindig ott a kérdés:

Mi is pontosan a cél?

A boldogság és a siker nem feltétlen jár kéz a kézben, többek közt ezt is elmesélte nekünk Andrásik Remo, az Öröm a zene tehetségkutató-sorozat vezetője az arútluK podcastban. Véleménye szerint előadóként elsődleges megélni azt az örömöt, amit az alkotás, a barátokkal való közös zenélés nyújthat.

Bátornak kell lenni

Az Öröm a zene idén kezdi 17. évadát, 2023-ban is mintegy ezer előadó nevezett, hogy megmérettesse magát. Minden megyében van egy forduló, ahol az előválogatott versenyzők szakmai zsűri előtt prezentálhatják néhány saját dalukat. Andrásik Remo elmondta, idén arra is törekednek, hogy minden helyszín egyedi arculatát kidomborítsák, így nem lesz két egyforma helyszín és verseny még akkor sem, ha bizonyos dolgok, akár a pontozási rendszer egységes.

A szakember elmondta, hogy hazánkban több lehetőség is akad egy zenész számára, hogy előre léphessen, ezekkel érdemes élni. Ők is igyekeznek elősegíteni a feltörekvő előadókat, és az elmúlt évek döntős zenekarai közül számos formáció ma is aktívan tevékenykedik.

Andrásik Remo szerint még mindig sok az olyan zenekar, amely a kedvenceit utánozza, amivel nincs is gond, de érdemes kilépni a megszokott keretek közül. Elmondása alapján sokan nyúlnak a magyar zenei gyökerekhez, akár a 2023/2024-es évad győztese, de kevesen tudnak és mernek kilépni a komfortzónából, és akár teljesen új módokon nyúlni ismert zenei hangzásokhoz, alapokhoz és motívumokhoz.

A beszélgetésben többek közt szó esik arról, hogy

milyen gyakran tűnnek fel kimagasló tehetségek,

milyen múltja van a világban a tehetséggondozásnak,

hogyan áll Magyarország ebben a kérdésben,

mennyire befolyásolja a siker a boldogságot,

milyen lehetőségei vannak egy fiatal művésznek a pályán.

Aki lemaradt volna az arútluK előző részéről, vagy újra meghallgatná a beszélgetést Török Ferenc rendezővel, az ide kattintva megteheti.

(Borítókép: Andrásik Remo 2024. október 24-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)