Egy tökéletes nap – megjelent Karsai Dániel könyve

„Persze nagy történetek nincsenek nagy emberek nélkül. És végül is, most csak le kellett írni azt, amit Karsai Dániel jelent. Le kellett írni azt, aki Karsai Dániel. De nagy ember nélkül nincs nagy történet. Ez egy nagy történet” – írja az Egy tökéletes nap című könyv előszavában Alföldi Róbert.

Egy tökéletes nap címmel korábban színházi előadást mutattak be a 6SZÍNben, a közelmúltban pedig azonos címmel egy kötet is megjelent a Minerva Kiadó gondozásában. Ahogyan a színdarabot, a könyvet is Karsai Dániel, Bíró Bence dramaturg és Szenteczki Zita rendező jegyzi. „Csak óvatosan lehet leírni mostantól a »szűnni nem akaró vastaps« kifejezést, mert ami az Egy tökéletes nap című darab bemutatóján történt a 6SZÍN-ben, az mindent egyesített, ami egy előadást követő ovációban megjelenhet: örömet, fájdalmat, elismerést, szeretetet, együttérzést, meghatódottságot” – írtuk a színdarabról szóló beszámolóban.

Emléket állít

Az Egy tökéletes nap emléket állít a nemrégiben elhunyt alkotmányjogász küzdelmének. A kötet a színdarab szövegkönyvéből, a szereplők visszaemlékezéseiből, Szenteczky Zitával készült interjúból, valamint Karsai Dániel Facebook-bejegyzéseiből áll. Az összegyűjtött bejegyzések kronológiai sorrendben vázolják fel azt a harcot, amit a szabad élet végi döntésért vívott.

Karsai Dániel 2022 augusztusában szembesült a halálos diagnózissal, 2023 szeptemberében pedig bejelentette, hogy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul, mert szerinte az élet végi döntések meghozatalának teljes magyarországi tilalma alapvető emberi jogokat sért. Népszavazást is kezdeményezett a kérdésben, de először a Nemzeti Választási Bizottság, majd a Kúria is elutasította a kezdeményezését. Idén, 2024. június 13-án az Emberi Jogok Európai Bírósága is ítéletet hozott, ami ellen ismét fellebbezett. A felülvizsgálati kérelem ügyében szeptember másodikán született döntés. Kétsoros közleményben tudatta az Emberi Jogok Európai Bírósága, hogy „a Nagykamara öttagú bírói tanácsa legutóbbi, 2024. szeptember 2-i ülésén úgy határozott, hogy elutasítja a Karsai Dániel kontra Magyarország ügy áttételére irányuló kérelmet”.

Karsai Dániel élete egyik utolsó nagyinterjúját az Indexnek adta. Elmondta, hogy az öngyilkosság lehetősége nem vetődött fel benne, a magánszférája eltűnt, de a gondolatai, a belső világa még mindig kizárólag az övé. Arról is beszélt, nem bánja, hogy belekezdett az egész jogi eljárásba.

Nem, mivel ez az egész már most siker. De természetesen a legfőbb, első nagy győzelem a kedvező strasbourgi ítélet lenne, optimista vagyok, nagyon várjuk a döntést. Még nem tudjuk, mit hoz a jövő. De ha nem úgy alakul, akkor is soha nem látott párbeszéd indult meg a témában. Ezek a kérdések: a halál, az elmúlás és a szenvedés tabutéma volt, most nem az, és ez önmagában hatalmas siker. Én úgy gondolom, ha személyes sorsomtól függetlenül, ez a kérdés már soha nem megy oda vissza, ahol egy éve volt

– mondta Karsai Dániel.