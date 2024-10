Világhírű művésszel lép színpadra a ma születésnapos Charlie

A Gypsy Jazz Band változatos koncertprogramjának egyik záloga egy-egy ismert vendégénekes meghívása – a zenei élet emblematikus egyéniségei minden alkalommal új színt adnak az alapvetően is sokszínű műsornak. Ezúttal a Liszt-díjas énekes, Horváth Charlie lesz a vendég, aki régi barátságot ápol Roby Lakatossal.

Abból az időszakból ismerem Charlie-t, amikor még Fogarasi János jazz-zongoristával muzsikáltam, azaz tizenhárom éves korom óta... Brüsszeli éveim alatt is tudtunk egymásról, sőt egyszer felhívott, hogy elújságolja: japán turnéján mindenütt az én képeimet, plakátjaimat látta. Több alkalommal hazahívott fellépni, amióta pedig ismét itthon élek, minden szerdán találkozunk – ez persze a barátság része. Örülök, hogy most először lehetőségem nyílt a színpadra is meghívni őt. Hogy mi a szakmai véleményem róla? A legnagyobb király. Röviden ennyi