Meghalt A harcosok és a Bilincs színésze

65 éves korában elhunyt David Harris színész, akit leginkább A harcosok (The Warriors) című 1979-es akcióthrillerből ismerhetünk. A rákkal küzdő színész október 25-én vesztette életét, ahogy arról lánya, Davina Harris beszélt a The New York Timesnak – olvashatjuk az Independenten.

Harris 1959-ben született New Yorkban, színészetet tanult a High School of Performing Artsban, majd később az American Academy of Dramatic Artsban. Olyan filmekben láthattuk többet között, mint a börtöntörténetet feldolgozó, Robert Redford főszereplésével készült Bilincs, a Katonatörténet vagy a Végzetes szépség, amiben Whoopi Goldberg oldalán játszott.

Legnagyobb és legemlékezetesebb szerepét A harcosokban alakította, amit Walter Hill rendezett. Ő alakította Cochise-t, a vörös mellényes Coney Island-i bandatagot. A Sol Yurick 1967-es regényén alapuló film egy banda történetét meséli el, amelyet hamisan megvádolnak egy merénylettel. Át kell vágniuk New Yorkon, de közben túl kell élniük a vérszomjas rivális bandák támadásait. Bár a mű akkor nem aratott nagy sikert a mozikban, később kultfilmmé vált.

A harcosokból 2005-ben videójátékot is készítettek, amiben rengeteg nagy diszkó- és rocksláger csendült fel. Harris karaktere is feltűnt a játékban. 2019-ben úgy nyilatkozott, hogy A harcosok nem volt tipikus bandafilm, inkább Kuroszava Akira A hét szamurájára hasonlított. Karrierjéről azt mondta, járt Hongkongban, a Fülöp-szigeteken, Tokióban… rengeteg filmet forgatott, de mindig csak A Harcosokból emlékeznek rá.

2019-ig dolgozott aktívan, láthattuk a Zsarubluesban, a MacGyverben és a Vészhelyzetben is.