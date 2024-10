Turulgate, óraátállítás, elfelejtett irányok és az új alsónadrágok átka. Ezekről volt szó Márkó és Barna e heti idegeskedési szeánszán. Márkó és Barna Síkideg legközelebb élőben január 13-án lesz élőben a MomKultban, Hajós Andrással és Kormos Anettel. Jegyek itt.

A Szemle rovatban olyan internetes posztokat hoztak a srácok, amiben volt, aki egy fél fagyasztott birkát akart cserélni diavetítőre, volt, aki arról érdeklődött, hogy hogyan tudja eltemetni elhunyt hörcsögeit, de volt, aki tisztelettel arra kérte szomszédait, hogy vigyék vissza az ablakba hűlni kitett, ellopott almás pitét.

Márkó és Barna beszélgetett az óraátállítás mizériájáról.

Barna elmondása szerint, amikor előre kell állítani attól ideges, amikor későbbre, akkor attól, de a lényeg, hogy elégedetlen. Márkó szerint valóban megterhelő a szervezetnek, ha reggel korábban van sötét, ezért sajnos nincs igaza az emberek többségének, akik inkább a nyári időszámításban maradnának. Volt szó a XII. kerületi turulszobor kapcsán kialakult vitáról is. Márkó szerint nem a turullal mint nemzeti jelképpel van baj, hanem azzal, amikor politikai oldalak kisajátítják és gyűlöletkeltő érzelmeket csoportosítanak hozzá. Ezzel Barna is egyetért, hiszen sok turulszobor van az országban és azokkal senkinek nincs problémája, de a XII. kerületben történt nyilas bűncselekmények miatt meg kell érteni, hogy vannak, akikben rossz élményeket kelt a szobor jelenléte. Márkó szerint ez az ügy egyébként egy gumicsont, tehát nem az ország legfontosabb ügye. Barna szerint éppen ezért kellene elrakni onnan, hogy ne adjuk a szelet a szélsőjobb hálójába.

Márkó arról mesélt, hogy néha teljesen random elfelejt olyan alapvető dolgokat, mint például, hogy melyik a jobb- és melyik a baloldal.

Hiába tudja ösztönösen az irányokat, valamiért néha elkezdi intellektuálisan felülbírálni ezt a belülről jövő tudást. Ugyanez van a csavarhúzó forgatási irányával kapcsolatban is. Főleg akkor, ha nem szemből és nem vízszintesen fogja a csavarhúzót. De bajban van a csap megnyitási és elzárási irányával kapcsolatban is. Barnát ezen a héten a villák idegesítették fel. Pontosabban a nem tökéletes arányú és alakú villák. Márkót is nagyon felbosszantja, ha például túl hosszúak a villa élei, vagy ha túl tömzsi, és a villa kanál is akar lenni egyszerre. De nem mindegy a fogórésze sem, nem lehet túl nehéz, túl vékony vagy kovácsoltvas végű sem egy villa. De a fiúk kikészülnek a feketére vagy rózsaaranyra színezett eszcájgtól is.

Barna, amikor vesz egy új pár fehérneműt, képtelen felvenni, mert attól görcsöl, hogy mikor lenne a legjobb alkalom. Márkó szerint ilyenkor az ő megoldása, hogy nem veszi fel egyáltalán. De most azzal trükközött, hogy egyszerre vett nyolc alsóneműt és az összes régit kidobta. Így már kénytelen lesz az új párokhoz nyúlni. Barna viszont azért nem meri kidobni a régieket, mert például, amikor otthon van egyedül, tökéletesen elég lenne a régi fehérnemű. Hasonló dilemmákkal küzdenek a zoknik kapcsán is, Barnának például van egy darab nagyon szép lila zoknija, és egész héten arra készül, hogy mikor veheti majd fel.

