Halász Judit kendőzetlen őszinteséggel beszélt rákos betegségéről

Halász Juditot még 58 évesen diagnosztizálták mellrákkal, egy friss interjúban pedig részletesebben is beszélt életének erről az időszakáról. Elárulta, hogy nem volt elég ezzel az egy betegséggel megküzdenie, ugyanis közben még egy hepatitis C-fertőzést is összeszedett, amitől pokoli rosszul érezte magát. Viszont nem volt megállás, csütörtöktől vasárnapig betegen is a színpadon állt.