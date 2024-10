Már a színházi világot is meghódította az idén Irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett Han Kang Növényevők című bestsellere. Az Index észrevette, hogy a Nemzetközi Booker-díjas művet a világon először a bolognai Teatro Arena del Sole teátruma vitte színpadra.

Az elmúlt hetekben a csapból is Han Kang folyik a világirodalomban – teljesen megérdemelten –, miután a dél-koreai szerzőt nemrégiben Irodalmi Nobel-díjjal tüntették ki. Azóta számos lap és irodalmi szaklap írt az életéről, és a műveit a végtelekig elemezte. Szóval úton-útfélen beleakadunk. Legutóbb Bologna utcáin, séta közben szúrtuk ki, hogy már az olasz városban is molinón is őt hirdetik. Pontosabban az egyik legnépszerűbb, Nemzetközi Booker-díjjal kitüntetett művét, a Növényevőket, amelyet a helyi, Teatro Arena del Sole visz színpadra. A világszerte átütő sikerű műből készült előadás ősbemutatóját 2024. október 25-én tartották az olasz teátrumban.

A plakát első látványra felkavart bennünket, miközben az egy szál bugyiban feszengő hölgyet figyeltük, aki megtörten néz a tenyerébe. A beállított fotón Daria Deflorian nem néz a kamerába, csupán a meztelen háta, hosszú fekete haja látható – ráadásul úgy, hogy egyből a svéd énekesnőre, Loreenre asszociálunk. Az olasz művész nemcsak a történet főszereplőjét alakítja, hanem az előadást is ő rendezte. A sötét hangulatú plakátot picit ellensúlyozza az amúgy élénk, vidám színekkel operáló felületek, amelyeken a legfontosabb információkat tudhatjuk meg a darabról.

Sokkal több, mint húselhagyás

A Növényevők története egy szorgalmas háziasszony, figyelmes feleség, különösebb szenvedélyektől mentesen élő Yeong-hye sztoriját meséli el, aki egy nap eldönti, hogy vegetáriánus lesz. Ez különösebben nem izgalmas, mondhatni totál hétköznapinak mondható életmódváltásban még az is természetesnek mondható, hogy az asszony döntése első pillanataiban arra „vetemedik”, hogy az összes húst kidobja a hűtőjéből. Az viszont sokkal érdekesebb, hogy mindennek gyökere egy álomban keresendő.

Ráadásul mindez a családi egyensúly megromlásához vezet. A kafkai történet így koránt sem a vegetarianizmusról szól, hanem arról, hogy elutasíthatjuk-e az ember voltunkkal járó bűnöket anélkül, hogy emberi voltunkat is elutasítanánk. Arról nem is beszélve, hogy a körülöttünk élők kötelesek-e elfogadni.

A narratíva olyan összetett témákat tár fel, mint a társadalmi lázadás, az identitáskeresés és a konformizmus, miközben Yeong-hye gesztusa a szabadság és az elszigeteltség mély szimbólumává válik. Han Kang költői, mégis felkavaró írásán keresztül arra hív bennünket, hogy elgondolkodjunk azon, hogy az egyszerű, hétköznapi cselekedeteknek mennyire jelentős következményei lehetnek.

Erőteljes képek, zavaró kérdések

A színházi adaptációban Daria Deflorian és Francesca Marciano azon dolgoztak, hogy a regény lényegét érintetlenül hagyják, kiemelve a családi feszültségeket és az emberi gyarlóságokat. Egy ilyen szubjektív és intim alkotás színpadra ültetésének kihívása nagy jelentőségű kérdés, hiszen az előadásnak egyensúlyba kell hoznia az önvizsgálat pillanatait a szélesebb közönség bevonásával.

„Érzéki, provokatív és erőszakos szöveg, tele erőteljes képekkel, meglepő színekkel és zavaró kérdésekkel.” Egyebek mellett ezeket mondta Daria Deflorian a Növényevőkről, amelynek mostani ősbemutatója nemcsak az olasz színházi élet, hanem a kortárs irodalom és művészi interpretációinak fontossága szempontjából is kiemelt jelentőségű esemény. Már csak azért is, mert a színdarabot Odéon–Théâtre de l'Europe francia színházi fesztiválon is bemutatják.

Mi pedig kíváncsian várjuk, hogy a magyar színházi életben színpadra viszik-e a friss Irodalmi Nobel-díjas szerző méltán elismert történetét.

(Borítókép: A bolognai Teatro Arena del Sole színház. Fotó: Photo Italia LLC / Getty Images)